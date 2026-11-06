Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kubu Raya

Tampil Memukau di Usia Muda, Arasya Oetara Borong Emas dan Perunggu Sambo Porprov Kalbar 2026

A
Penulis: Ashri Isnaini
Atlet muda cabang olahraga (cabor) Sambo Kubu Raya, Arasya Oetara Pratama memperlihatkan dua medali yang diraihnya pada ajang Porprov XIV Kalbar 2026 pada Jumat (6/11). (ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)
Atlet muda cabang olahraga (cabor) Sambo Kubu Raya, Arasya Oetara Pratama memperlihatkan dua medali yang diraihnya pada ajang Porprov XIV Kalbar 2026 pada Jumat (6/11). (ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)

Advertisement

PONTIANAK POST – Atlet muda cabang olahraga (cabor) Sambo Kubu Raya, Arasya Oetara Pratama, menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Pelajar kelas II SMA Bhayangkari tersebut berhasil menyumbangkan satu medali emas dari nomor Combat Sambo dan satu medali perunggu dari nomor Sport Sambo.

Dua medali tersebut menjadi pencapaian tersendiri bagi Arasya. Hasil itu sekaligus menjadi motivasi baginya untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi lebih tinggi pada kompetisi berikutnya.

Arasya mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya. Meski telah berhasil membawa pulang medali emas dan perunggu, dia tidak ingin cepat berpuas diri. Dia bertekad meningkatkan kualitas latihan agar dapat tampil lebih baik pada ajang mendatang.

Advertisement

Baca Juga: Sambo Mempawah Borong 10 Medali pada Hari Pertama Porprov XIV Kalbar 2026

"Alhamdulillah, saya mendapatkan satu medali perunggu dan satu emas. Insya Allah, ke depan saya akan meningkatkan kualitas latihan dan berlatih lebih keras lagi," ujarnya kepada Pontianak Post, Jumat pagi (6/11) di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya.

Arasya juga telah memasang target untuk Porprov empat tahun mendatang. Dia berharap bisa meraih dua medali emas sekaligus mempersembahkan hasil terbaik bagi Kabupaten Kubu Raya.

Advertisement

Menurutnya, pencapaian pada Porprov XIV menjadi pengalaman sekaligus bekal untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat. Karena itu, dia berkomitmen terus mengasah kemampuan melalui latihan yang lebih disiplin dan maksimal.

Selain mengejar prestasi pribadi, Arasya turut mengajak atlet-atlet Kubu Raya dari berbagai cabang olahraga untuk terus bersemangat menjalani latihan. Dia berharap seluruh atlet dapat memberikan kontribusi terbaik dan mengharumkan nama daerah.

Baca Juga: Porprov 2026 Kapuas Hulu Kumpulkan 13 Medali, Sambo Sumbang 5 Emas 

"Ayo, teman-teman atlet lainnya, tetap semangat berlatih. Mari kita banggakan Kubu Raya. Apalagi, ada bonus yang dijanjikan Bupati Kubu Raya sebesar Rp17,5 juta untuk peraih medali emas. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk meraih prestasi," ajaknya, seraya berharap prestasi olahraga Kubu Raya terus meningkat pada berbagai kejuaraan mendatang. (ash)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Lepas 500 Kontingen Porprov XIV Kalbar: Landak Targetkan 4 Besar, Bonus Menanti Peraih Medali

Lepas 500 Kontingen Porprov XIV Kalbar: Landak Targetkan 4 Besar, Bonus Menanti Peraih Medali

Bupati Landak lepas 500 kontingen ke Porprov XIV Kalbar 2026. Pemkab utamakan pembinaan talenta lokal jangka panjang dan transparansi dana

Kubu Raya Bidik Tiga Besar Porprov XIV Kalbar, Bonus Rp17,5 Juta Menanti Peraih Medali Emas

Kubu Raya Bidik Tiga Besar Porprov XIV Kalbar, Bonus Rp17,5 Juta Menanti Peraih Medali Emas

Kejar prestasi gemilang di ajang Porprov Kalbar 2026, Bupati Sujiwo siapkan kucuran bonus fantastis Rp17,5 juta untuk atlet peraih emas.

Pontianak Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov XIV Kalbar, Koleksi 10 Emas

Pontianak Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov XIV Kalbar, Koleksi 10 Emas

Kota Pontianak semakin kokoh memimpin klasemen perolehan medali Porprov XIV Kalbar 2026 dengan koleksi sepuluh emas. Mempawah menyusul.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer