Tampil Memukau di Usia Muda, Arasya Oetara Borong Emas dan Perunggu Sambo Porprov Kalbar 2026

PONTIANAK POST – Atlet muda cabang olahraga (cabor) Sambo Kubu Raya, Arasya Oetara Pratama, menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Pelajar kelas II SMA Bhayangkari tersebut berhasil menyumbangkan satu medali emas dari nomor Combat Sambo dan satu medali perunggu dari nomor Sport Sambo.

Dua medali tersebut menjadi pencapaian tersendiri bagi Arasya. Hasil itu sekaligus menjadi motivasi baginya untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi lebih tinggi pada kompetisi berikutnya.

Arasya mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya. Meski telah berhasil membawa pulang medali emas dan perunggu, dia tidak ingin cepat berpuas diri. Dia bertekad meningkatkan kualitas latihan agar dapat tampil lebih baik pada ajang mendatang.

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"Alhamdulillah, saya mendapatkan satu medali perunggu dan satu emas. Insya Allah, ke depan saya akan meningkatkan kualitas latihan dan berlatih lebih keras lagi," ujarnya kepada Pontianak Post, Jumat pagi (6/11) di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya.

Arasya juga telah memasang target untuk Porprov empat tahun mendatang. Dia berharap bisa meraih dua medali emas sekaligus mempersembahkan hasil terbaik bagi Kabupaten Kubu Raya.

Advertisement Menurutnya, pencapaian pada Porprov XIV menjadi pengalaman sekaligus bekal untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat. Karena itu, dia berkomitmen terus mengasah kemampuan melalui latihan yang lebih disiplin dan maksimal.

Selain mengejar prestasi pribadi, Arasya turut mengajak atlet-atlet Kubu Raya dari berbagai cabang olahraga untuk terus bersemangat menjalani latihan. Dia berharap seluruh atlet dapat memberikan kontribusi terbaik dan mengharumkan nama daerah.