Sopir Taksi Online di Kubu Raya Diduga Cabuli Penumpang yang Tertidur dalam Mobil

PONTIANAK POST – Seorang pengemudi taksi online berinisial P (29) diduga melakukan pencabulan terhadap penumpang perempuan di dalam mobil. Perbuatan itu diduga dilakukan saat korban tertidur dalam perjalanan menuju rumahnya.

Korban yang tersadar langsung menepis tangan pengemudi dan keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Korban kemudian menghubungi Call Center 110 Polres Kubu Raya untuk melaporkan kejadian tersebut.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia mengatakan, terduga pelaku terancam hukuman pidana penjara hingga sembilan tahun atas dugaan perbuatan tersebut.

“Perbuatan yang dilakukan tersangka terhadap korban ini merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya sembilan tahun penjara,” ujar Rensa saat konferensi pers di Mapolres Kubu Raya, Rabu (4/11).

Rensa menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada 7 September 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu, korban memesan taksi online melalui aplikasi untuk pulang ke kediamannya di kawasan Jalan Adisucipto, Pontianak Tenggara.

Advertisement Dalam perjalanan, korban sempat berbincang dengan P mengenai persoalan pribadinya, termasuk hubungan dengan pria yang disukainya. Percakapan berlangsung cukup lama hingga korban menangis saat menceritakan pengalaman hidupnya.

Menurut keterangan korban, pengemudi sempat merangkul dan mengelus rambutnya. Setelah itu, korban tertidur di dalam mobil. Saat korban tertidur, P diduga menghentikan kendaraannya di depan sebuah ruko kosong di kawasan Wonodadi 1, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya.

“Ketika korban ketiduran, tidak lama mobil tersebut berhenti di depan ruko yang agak gelap,” kata Rensa.

Di lokasi tersebut, P diduga mengubah posisi kursi penumpang menjadi berbaring. Pengemudi kemudian diduga melakukan pencabulan terhadap korban yang sedang tertidur. Korban yang menyadari tindakan tersebut langsung menepis tangan P dan keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri.

Setelah korban keluar, P sempat mengejarnya dan meminta maaf. Namun, korban memilih melaporkan kejadian itu melalui Call Center 110 Polres Kubu Raya. Rensa mengimbau masyarakat segera melapor apabila mengalami atau mengetahui tindak pidana. Layanan Call Center 110 dapat dimanfaatkan untuk meminta bantuan kepolisian, terutama dalam situasi yang mengancam keselamatan. (ash)