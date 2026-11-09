Pemkab Kubu Raya Matangkan Pagelaran 1001 Pasar Rakyat, 249 UMKM Siap Berpartisipasi

PONTIANAK POST – Sebanyak 249 UMKM telah terverifikasi untuk mengikuti Pagelaran 1001 Pasar Rakyat yang dijadwalkan berlangsung pada 20–23 November 2026. Kegiatan ini disiapkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk membuka akses pasar dan mendorong pengembangan usaha lokal.

Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan, persiapan terus dimatangkan, mulai dari penentuan lokasi, penyediaan tenda, pendataan peserta, hingga penyusunan agenda pendukung.

Panitia mempertimbangkan dua lokasi, yakni halaman Gaia Bumi Raya City Mall dan halaman Kantor Bupati Kubu Raya. Keputusan akhir masih menunggu arahan pimpinan dengan mempertimbangkan perkembangan persiapan, terutama dukungan pendanaan.

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“Ada alternatif kalau memang sumber pendanaan tidak signifikan perkembangannya, ada wacana untuk dialihkan ke halaman kantor bupati,” jelas Yusran usai memimpin rapat persiapan di Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (6/11).

Selain lokasi, panitia juga menyiapkan sejumlah agenda pendukung, termasuk rencana kehadiran menteri terkait. Rangkaian acara dan jadwal kegiatan masih disusun agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

Advertisement Dari sisi kepesertaan, sebanyak 249 UMKM telah melalui proses verifikasi. Mereka dipersiapkan mengikuti kegiatan, termasuk agenda business matching dan program pengembangan usaha. Penataan tenda serta penomoran peserta dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan.

“Lebih kurang 249 UMKM yang sudah terverifikasi, baik itu untuk business matching dan pengembangan-pengembangan untuk bidang UMKM-nya,” ungkap Yusran.

Terkait pendanaan, Yusran menjelaskan, kegiatan tersebut tidak memiliki alokasi anggaran khusus dalam APBD Kubu Raya. Rencana pelaksanaannya muncul setelah tahapan penganggaran pemerintah daerah berlangsung.

Karena itu, pembiayaan diupayakan melalui kemitraan dengan perusahaan yang beroperasi di Kubu Raya. Pada tahap awal, penyelenggara menargetkan keterlibatan sekitar 600 sponsor untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

“Dari awal sudah kita bicarakan bahwa mohon maaf, untuk anggaran pemerintah memang tidak teralokasikan untuk bidang ini, karena prosesnya dalam perjalanan memang sudah lewat dari proses penganggaran,” katanya.