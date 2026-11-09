Polres Kubu Raya Imbau Warga Waspada Hoaks dan Manipulasi Foto, Video, serta Suara AI

PONTIANAK POST - Wakapolres Kubu Raya Kompol Andri Syahroni mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Hoaks dan manipulasi konten menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi memicu keresahan hingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Imbauan tersebut disampaikan Andri saat kegiatan Subuh Keliling bersama 15 personel Polres Kubu Raya di Masjid Kapal Munzalan, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Sabtu (7/11) pukul 04.30 WIB.

Usai salat Subuh berjemaah, ia mengajak masyarakat memeriksa sumber dan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Warga juga diminta kritis terhadap judul provokatif serta foto, video, dan suara yang berpotensi dimanipulasi menggunakan AI.

“Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran informasi yang belum tentu benar. Periksa sumbernya, pastikan konteks dan kebenarannya, kemudian bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya. Kalau belum jelas, jangan disebarkan,” ujarnya.

Selain mewaspadai hoaks, Andri mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminal, seperti pencurian, curas, curat, curanmor, dan kejahatan elektronik. Warga diminta saling menjaga, melaporkan gangguan kamtibmas, serta tidak mudah memberikan data pribadi atau mengikuti permintaan mencurigakan di ruang digital.

Advertisement “Keamanan lingkungan membutuhkan kepedulian bersama. Kami mengajak masyarakat untuk saling menjaga, segera melaporkan apabila mengetahui adanya gangguan kamtibmas, dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di ruang digital. Jangan mudah memberikan data pribadi atau mengikuti permintaan yang mencurigakan,” katanya.