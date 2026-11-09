Pemkab Kubu Raya Tata Menyeluruh Kawasan Simpang Adisucipto, Billboard Diminta Pasang Lampu

PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta seluruh pemilik billboard di kawasan Simpang Adisucipto-Jembatan Kapuas II melengkapi papan reklame dengan lampu penerangan. Selain memperindah tampilan pada malam hari, lampu tersebut diharapkan ikut menerangi jalan di sekitarnya.

Sujiwo mengatakan, permintaan itu merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Simpang Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya. Dia telah meminta perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah, mengingatkan para pemilik billboard agar memasang lampu.

“Saya minta billboard-billboard di sini wajib memasang lampu. Supaya lebih estetik dan terang. Penerangannya juga bisa ikut menerangi jalan raya,” tegasnya saat meninjau pembangunan Taman Adis, Sabtu (7/11).

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Selain meminta pemasangan lampu, Sujiwo menyoroti sejumlah billboard di jalur menuju Jembatan Kapuas II yang hanya berupa rangka. Dia meminta perangkat daerah menelusuri pemiliknya dan mengingatkan mereka segera memperbaiki atau memperbarui konstruksi papan reklame tersebut.

Jika tidak lagi dimanfaatkan dan dibiarkan terbengkalai, billboard diminta dibongkar karena mengganggu keindahan kawasan.

Advertisement “Siapa pemiliknya, tolong diingatkan. Apakah mau di-upgrade? Kalau tidak, kita mau tebang atau robohkan supaya tidak mengganggu estetika,” ujarnya.

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Penataan juga dilakukan melalui pembangunan Taman Adis. Sujiwo menjelaskan, taman di salah satu sisi kawasan telah selesai dikerjakan. Selanjutnya, pembangunan turap di sisi lainnya ditargetkan rampung dalam dua minggu sebelum dilanjutkan dengan pembangunan taman.

“Dalam satu hingga dua hari ke depan, turap di sebelah sudah mulai dikerjakan. Target kita pengerjaannya hanya dua minggu. Setelah itu, langsung kita kerjakan taman di sebelah sana,” katanya.

Pemkab Kubu Raya juga memesan lampu akrilik untuk mempercantik kawasan. Lampu tersebut akan dipasang di sejumlah titik, termasuk pada tulisan Kubu Raya Melaju dan Taman Adisucipto.

Sujiwo menyebut penataan Simpang Adisucipto merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan pihak swasta. Karena itu, seluruh pihak diharapkan ikut menjaga dan memperindah kawasan tersebut.