Masuk Nominasi Innovative Government Award 2026, Kalbar Perkuat Budaya Inovasi Perangkat Daerah

PONTIANAK POST – Berdasarkan data tahun 2026, Kalimantan Barat telah mencatat sebanyak 76 inovasi daerah. Dari jumlah tersebut, 67 inovasi atau 88,16 persen telah memasuki tahap penerapan, enam inovasi atau 7,89 persen berada pada tahap inisiatif, dan tiga inovasi atau 3,95 persen masih dalam tahap uji coba. Sementara berdasarkan jenisnya, 53,95 persen merupakan inovasi digital dan 46,05 persen inovasi non-digital.

Gubernur Ria Norsan mengungkapkan, masuknya Kalimantan Barat dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan capaian sekaligus motivasi untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan.

“Masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026 merupakan sebuah capaian sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan," ungkapnya.

Namun, lanjut dia yang paling penting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana inovasi yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa inovasi dan komunikasi merupakan dua hal penting dalam kepemimpinan pemerintahan. Inovasi harus mampu menghasilkan solusi, sedangkan komunikasi memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami serta melibatkan masyarakat.

Advertisement Keberlanjutan inovasi daerah juga diperkuat melalui integrasi inovasi ke dalam indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 dan indikator kinerja utama perangkat daerah. Selain itu, Pemprov Kalbar mengembangkan website SARIVA KALBAR sebagai sarana informasi berbagai inovasi perangkat daerah serta membangun forum diskusi untuk mendukung pembinaan dan pengembangan inovasi.

Gubernur berharap seluruh perangkat daerah terus mengembangkan inovasi yang berkelanjutan, memiliki dampak terukur, serta dapat direplikasi untuk memperluas manfaat bagi masyarakat.