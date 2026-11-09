Tragedi Pencurian Maut di Gang Amalia Kubu Raya, Kapolres Siapkan Imbalan untuk Buru Pelaku

PONTIANAK POST – Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) di Gang Amalia, Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kubu Raya, Senin (9/11) dini hari, berujung maut. Korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Polisi kini memburu pelaku dan mengajak masyarakat membantu mengungkap kasus tersebut.

Kapolres Kubu Raya, AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson membenarkan peristiwa tersebut. Dia mengatakan, jajaran Polres Kubu Raya tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus sekaligus mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Sebagai upaya mempercepat pengungkapan kasus, Rensa menyiapkan imbalan uang tunai hingga Rp5 juta bagi masyarakat yang memberikan informasi akurat hingga pelaku berhasil ditangkap.

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"Kami mengharapkan partisipasi dan informasi dari masyarakat. Akan kami berikan imbalan berupa uang tunai hingga Rp5 juta apabila pelaku tertangkap," ujarnya, Senin pagi (9/11) di Sungai Raya.

Rensa mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi mengenai identitas maupun keberadaan pelaku agar segera melapor kepada kepolisian. Informasi sekecil apa pun diharapkan dapat membantu proses penyelidikan.

Advertisement Dia berharap keterlibatan masyarakat dapat memberikan petunjuk tambahan bagi penyidik sehingga pelaku segera terungkap dan ditangkap.