IPSI Kubu Raya Bidik Dominasi Emas PORPROV 2026, Atlet Dapat Dukungan Komandan Lanud Supadio

PONTIANAK POST – Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kubu Raya membidik dominasi medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Kalimantan Barat 2026.

Para atlet kini bersiap menghadapi persaingan di Kabupaten Ketapang yang berlangsung pada 11–17 November 2026.

Menjelang pertandingan, para atlet mendapat dukungan langsung dari Komandan Lanud Supadio, Marsma TNI Dedy Supriyanto, S.M., M.Han.

Advertisement Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi bersama Ketua IPSI Kubu Raya Sugiarto, sekretaris, jajaran pengurus, dan atlet pencak silat di Markas Komando Lanud Supadio, Pontianak, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan, Komandan Lanud Supadio menyambut dan menjamu rombongan atlet sebagai bentuk perhatian terhadap perjuangan mereka di ajang olahraga tingkat provinsi.

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Ketua IPSI Kubu Raya, Sugiarto, mengatakan dukungan dari berbagai pihak menjadi tambahan motivasi bagi atlet yang akan berlaga.

Menurutnya, perhatian tersebut penting untuk membangun kepercayaan diri para pesilat sebelum menghadapi pertandingan.

“Perhatian seperti ini sangat berarti bagi kami. Atlet membutuhkan dukungan dan kepercayaan agar semakin percaya diri menghadapi pertandingan. Kami berharap mereka bisa tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik untuk Kubu Raya,” ungkap Sugiarto.

Ia mengatakan, IPSI Kubu Raya tidak sekadar menargetkan keikutsertaan dalam PORPROV 2026, tetapi juga ingin mencatatkan hasil membanggakan dengan dominasi medali emas.

Untuk mencapai target, kesiapan fisik, penguasaan teknik, mental bertanding, dan kedisiplinan menjadi faktor penting yang harus dijaga setiap atlet.