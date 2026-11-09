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Kubu Raya

Kronologi 17 Tusukan Maut di Kubu Raya: Siswi SMP Pergoki Pencurian Motor hingga Penangkapan Pelaku

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
DUKA KELUARGA KORBAN: Bupati Kubu Raya Sujiwo, Senin (9/11) sore bersama jajaran Pemkab Kubu Raya menyampaikan duka cita kepada keluarga Tufa Khairuni, siswi SMP yang meninggal akibat dugaan tindak pembunuhan. (FOTO ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)
DUKA KELUARGA KORBAN: Bupati Kubu Raya Sujiwo, Senin (9/11) sore bersama jajaran Pemkab Kubu Raya menyampaikan duka cita kepada keluarga Tufa Khairuni, siswi SMP yang meninggal akibat dugaan tindak pembunuhan. (FOTO ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST – Tufa Khairuni, siswi kelas IX SMP berusia 15 tahun, diduga menjadi korban pembunuhan setelah memergoki aksi pencurian sepeda motor milik tetangganya. Korban ditemukan meninggal dunia dengan 17 luka tusukan di bagian dada dan perut di Gang Amalia, Jalan Adisucipto, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Senin (9/11) sekitar pukul 03.30 WIB.

Berdasarkan keterangan awal warga, korban terbangun menjelang subuh dan melihat seseorang diduga hendak mencuri sepeda motor. Pelaku kemudian menyerang korban menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

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Hasil penyelidikan awal kepolisian menemukan 17 luka tusukan di bagian dada dan perut korban. Luka-luka tersebut menjadi penyebab utama kematiannya.

Setelah kejadian, orang yang diduga sebagai pelaku melarikan diri dengan membawa sepeda motor. Warga yang menemukan korban kemudian melaporkan peristiwa itu kepada kepolisian.

Jajaran Satreskrim Polres Kubu Raya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan bukti. Pengungkapan kasus ini mendapat perhatian Kapolda Kalimantan Barat yang turut mengerahkan dukungan Ditreskrimum Polda Kalbar.

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Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Bambang Suharyono mengatakan, Kapolda menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Tim kepolisian masih bekerja untuk mengungkap kasus tersebut.

"Yang pertama tentu Bapak Kapolda Kalimantan Barat turut berempati kepada keluarga korban. Kemudian saat ini tim masih berjalan," kata Bambang kepada detikcom, Senin (9/11).

Dia berharap penyelidikan segera membuahkan hasil agar masyarakat kembali merasa aman. "Mudah-mudahan segera akan terungkap. Tentu tim ini sekali lagi masih berjalan. Nanti untuk perkembangannya kami sampaikan," ujarnya.

Di tengah penyelidikan, Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengajak masyarakat memberikan informasi terkait keberadaan orang yang diduga terlibat. Polres Kubu Raya menyiapkan imbalan hingga Rp5 juta bagi masyarakat yang memberikan informasi dan membantu pengungkapan kasus.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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