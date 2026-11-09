Keluarga dan Teman-Teman Kehilangan Tufa Khairuni, Sang Periang dan Suka Berbagi

PONTIANAK POST - Tangis keluarga mengiringi pemakaman siswi SMP Negeri 3 Sungai RayaTufa Khairuni di Kabupaten Kubu Raya, Senin (9/11). Anak bungsu dalam keluarganya itu meninggal dunia akibat peristiwa kekerasan, meninggalkan duka mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya.

Sejak kabar kematiannya tersiar, rumah duka didatangi kerabat, tetangga, teman sekolah, hingga sejumlah guru. Mereka datang untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan penghormatan terakhir.

Advertisement Bagi keluarga, kepergian Tufa bukan sekadar kehilangan seorang anak. Ada masa depan dan harapan yang kini tak lagi bisa dijalani bersama. Kedua orang tuanya masih sulit menerima kenyataan bahwa putri mereka harus pergi dengan cara tragis.

Kesedihan juga dirasakan teman-teman sekolahnya. Di lingkungan sekolah, Tufa dikenal sebagai sosok periang, mudah bergaul, dan suka membantu. Kehadirannya kerap membuat suasana kelas lebih ramai dan menyenangkan.

Salah seorang teman sekelasnya mengaku tidak percaya ketika pertama kali mendengar kabar kematian Tufa. Dia mengenang korban sebagai teman yang tidak segan berbagi, bahkan untuk hal-hal sederhana.

Advertisement Ketika ada teman yang kehabisan paket data, misalnya, gadis kelahiran 2011 itu bersedia memberikan akses tethering. Dia juga kerap mengajak teman-teman dekatnya untuk pergi bersama.

"Kadang kalau saya habis paket data, kita minta tethering, dia selalu mau berbagi. Kalau mau jalan-jalan, pasti selalu mengajak teman-teman dekatnya. Anaknya ceria selalu," kenangnya.

Kebiasaan sederhana itu kini menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Teman-temannya kehilangan sosok yang selama ini menghadirkan keceriaan di kelas. "Dengan kejadian ini, saya sebagai salah satu teman sekelasnya merasa sedih. Sosok yang selalu happy, periang, dan baik di kelas harus pergi dengan cara seperti ini," ungkapnya.

Kepergian Tufa juga mendapat perhatian Bupati Kubu Raya Sujiwo. Bersama sejumlah jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, dia bertakziah ke rumah duka di Gang Amalia, Senin sore (9/11), untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.