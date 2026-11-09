Takziah ke Rumah Duka, Sujiwo Kecam Keras Pembunuhan Tufa Khairuni 

PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengecam keras kasus pembunuhan yang menewaskan Tufa Khairuni, siswi kelas IX SMP Negeri Sungai Raya. Dia meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan memastikan pihak yang terbukti bersalah diproses sesuai hukum.

Pernyataan itu disampaikan Sujiwo saat bertakziah ke rumah duka Tufa di Gang Amalia, Senin sore (9/11). Kedatangannya bersama sejumlah jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tersebut untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Advertisement Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kubu Raya, Sujiwo menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Tufa. Dia mengaku prihatin sekaligus mengecam tindakan yang menyebabkan pelajar tersebut meninggal dunia.

Menurut Sujiwo, peristiwa itu merupakan tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan. Terlebih, korban masih berusia sekolah dan memiliki masa depan panjang.

"Sebagai Bupati Kubu Raya dan secara pribadi, saya mengecam dan mengutuk keras perbuatan ini. Ini perbuatan yang sangat keji dan biadab," tegasnya.

Advertisement Sujiwo meminta jajaran Polres Kubu Raya, khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), bekerja maksimal mengungkap kasus tersebut. Dia juga mengapresiasi langkah kepolisian yang telah mengamankan dua orang yang diduga kuat berkaitan dengan peristiwa itu.

Meski demikian, dia berharap penyidikan terus dilakukan secara profesional agar seluruh fakta, motif, dan pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap.

"Bayangkan, anak sekolah, siswi SMP kelas IX, yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dibunuh dengan keji dengan belasan tusukan. Kami berharap kepolisian segera mengungkap kasus ini," ujarnya.

Dia juga berharap proses hukum dapat segera dilanjutkan hingga ke persidangan. Pihak yang terbukti bersalah harus mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya.