59,3 Hektare Lahan Pertanian di Kubu Raya Terdampak Karhutla, 17 Kelompok Tani Merugi

PONTIANAK POST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan pendataan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kubu Raya, sekitar 59,3 hektare lahan pertanian di lima kecamatan terdampak kebakaran. Sedikitnya 17 kelompok tani mengalami kerugian.

Lima kecamatan tersebut meliputi Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, dan Sungai Kakap. Kebakaran merusak lahan serta tanaman pertanian milik warga.

Kepala DKPP Kubu Raya Agus Siswandi mengatakan, pendataan dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) di setiap desa untuk memetakan lahan terdampak dan mengidentifikasi petani yang membutuhkan bantuan.

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"Pasca-karhutla, kami sudah meminta penyuluh pertanian di setiap desa untuk mengidentifikasi dan memetakan lahan pertanian yang terdampak kebakaran. Dari hasil pendataan, luas lahan pertanian yang terdampak sekitar 59,3 hektare," kata Agus kepada Pontianak Post, Senin (9/11) di Sungai Raya.

Menurut Agus, sebagian petani kehilangan potensi hasil panen karena tanaman rusak sebelum memasuki masa panen. Salah satu komoditas yang terdampak adalah cabai. Tanaman yang biasanya dapat dipanen hingga belasan kali terpaksa berhenti berproduksi setelah lahan terbakar. Beberapa petani bahkan baru sempat panen dua hingga tiga kali.

Advertisement “Tanaman nanas dan sejumlah komoditas hortikultura lainnya juga mengalami kerusakan akibat karhutla,” ujarnya.

Untuk membantu pemulihan, Pemkab Kubu Raya melalui DKPP menyiapkan bantuan bibit dan benih, pupuk, serta sarana pendukung pertanian. Bibit yang disiapkan antara lain nanas, kacang panjang, jagung manis, mentimun, dan semangka.

"Kami ingin membantu petani agar kembali bersemangat menanam setelah mengalami kerugian akibat karhutla. Karena itu, kami menyiapkan bantuan bibit dan benih hortikultura agar mereka bisa kembali mengembangkan usaha pertaniannya," jelas Agus.

DKPP juga menyiapkan pompa air untuk membantu penyiraman tanaman, terutama saat cuaca kering. Peralatan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan air petani sekaligus membantu penanganan awal apabila terjadi kebakaran di sekitar lahan pertanian.