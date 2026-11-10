Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kubu Raya

59,3 Hektare Lahan Pertanian di Kubu Raya Terdampak Karhutla, 17 Kelompok Tani Merugi

A
Penulis: Ashri Isnaini
Kepala DKPP Kubu Raya, Agus Siswandi
Kepala DKPP Kubu Raya, Agus Siswandi

Advertisement

PONTIANAK POST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan pendataan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kubu Raya, sekitar 59,3 hektare lahan pertanian di lima kecamatan terdampak kebakaran. Sedikitnya 17 kelompok tani mengalami kerugian.

Lima kecamatan tersebut meliputi Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, dan Sungai Kakap. Kebakaran merusak lahan serta tanaman pertanian milik warga.

Kepala DKPP Kubu Raya Agus Siswandi mengatakan, pendataan dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) di setiap desa untuk memetakan lahan terdampak dan mengidentifikasi petani yang membutuhkan bantuan.

Advertisement

Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Tata Menyeluruh Kawasan Simpang Adisucipto, Billboard Diminta Pasang Lampu

"Pasca-karhutla, kami sudah meminta penyuluh pertanian di setiap desa untuk mengidentifikasi dan memetakan lahan pertanian yang terdampak kebakaran. Dari hasil pendataan, luas lahan pertanian yang terdampak sekitar 59,3 hektare," kata Agus kepada Pontianak Post, Senin (9/11) di Sungai Raya.

Menurut Agus, sebagian petani kehilangan potensi hasil panen karena tanaman rusak sebelum memasuki masa panen. Salah satu komoditas yang terdampak adalah cabai. Tanaman yang biasanya dapat dipanen hingga belasan kali terpaksa berhenti berproduksi setelah lahan terbakar. Beberapa petani bahkan baru sempat panen dua hingga tiga kali.

Advertisement

“Tanaman nanas dan sejumlah komoditas hortikultura lainnya juga mengalami kerusakan akibat karhutla,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Matangkan Pagelaran 1001 Pasar Rakyat, 249 UMKM Siap Berpartisipasi

Untuk membantu pemulihan, Pemkab Kubu Raya melalui DKPP menyiapkan bantuan bibit dan benih, pupuk, serta sarana pendukung pertanian. Bibit yang disiapkan antara lain nanas, kacang panjang, jagung manis, mentimun, dan semangka.

"Kami ingin membantu petani agar kembali bersemangat menanam setelah mengalami kerugian akibat karhutla. Karena itu, kami menyiapkan bantuan bibit dan benih hortikultura agar mereka bisa kembali mengembangkan usaha pertaniannya," jelas Agus.

DKPP juga menyiapkan pompa air untuk membantu penyiraman tanaman, terutama saat cuaca kering. Peralatan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan air petani sekaligus membantu penanganan awal apabila terjadi kebakaran di sekitar lahan pertanian.

Agus berharap bantuan dan pendampingan yang diberikan dapat meringankan beban petani serta mempercepat pemulihan produktivitas lahan terdampak. (ash)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Kronologi 17 Tusukan Maut di Kubu Raya: Siswi SMP Pergoki Pencurian Motor hingga Penangkapan Pelaku

Kronologi 17 Tusukan Maut di Kubu Raya: Siswi SMP Pergoki Pencurian Motor hingga Penangkapan Pelaku

Seorang siswi SMP berusia 15 tahun di Desa Limbung, Kubu Raya, ditemukan tewas dengan 17 luka tusukan setelah diduga memergoki aksi pencuria

IPSI Kubu Raya Bidik Dominasi Emas PORPROV 2026, Atlet Dapat Dukungan Komandan Lanud Supadio

IPSI Kubu Raya Bidik Dominasi Emas PORPROV 2026, Atlet Dapat Dukungan Komandan Lanud Supadio

IPSI Kubu Raya membidik dominasi emas PORPROV Kalbar 2026. Dukungan Komandan Lanud Supadio menambah motivasi atlet.

Tragedi Pencurian Maut di Gang Amalia Kubu Raya, Kapolres Siapkan Imbalan untuk Buru Pelaku

Tragedi Pencurian Maut di Gang Amalia Kubu Raya, Kapolres Siapkan Imbalan untuk Buru Pelaku

Buron curas maut di Gang Amalia terus diburu. Kapolres Kubu Raya gelar sayembara Rp5 juta bagi warga yang berhasil beri info sang pelaku.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer