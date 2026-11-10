22 Atlet Tarung Derajat Kubu Raya Siap Berlaga di Porprov XIV Kalbar 2026, Ini Targetnya

PONTIANAK POST - Kabupaten Kubu Raya mengirimkan 22 atlet untuk berlaga pada cabang olahraga Tarung Derajat di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Ajang ini diharapkan menjadi kesempatan menjaring atlet potensial untuk memperkuat Kalbar di tingkat nasional.

Ketua Umum Pengurus Provinsi Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Kalbar, Sujiwo, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembukaan pertandingan Tarung Derajat di Gedung Olahraga IAIN Pontianak, Senin (9/11).

Sujiwo mengatakan, Tarung Derajat memiliki rekam jejak prestasi dalam menyumbangkan medali emas bagi Kalbar pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON). Tradisi tersebut terjaga sejak PON XVII 2008 di Kalimantan Timur hingga sejumlah penyelenggaraan berikutnya.

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Pada PON Papua, Tarung Derajat menyumbangkan dua dari total tiga medali emas yang diraih Kalbar. Sementara pada PON Aceh-Sumatera Utara, cabang olahraga ini kembali menyumbangkan dua dari total empat medali emas.

Menurut Sujiwo, catatan tersebut menunjukkan potensi Tarung Derajat sebagai salah satu cabang olahraga andalan Kalbar. Karena itu, pembinaan dan kesiapan atlet perlu terus diperkuat.

Advertisement Meski demikian, ia mengingatkan pelatih agar tradisi meraih emas tidak menjadi beban bagi atlet. Prestasi sebelumnya justru harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan.

"Saya meminta kepada para pelatih, terutama Kang Dedi (Ketua Harian), agar tradisi emas ini jangan dijadikan beban, tetapi sebagai tantangan yang harus dijawab dengan prestasi," tegasnya.

Sujiwo juga mengingatkan atlet agar tidak menjadikan bonus sebagai tujuan utama. Menurutnya, mental, semangat, disiplin, dan kesetiaan dalam berolahraga lebih penting untuk dibangun.

Ia menambahkan, porprov menjadi momentum untuk menjaring atlet potensial melalui pertandingan yang profesional. Hasil pertandingan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dalam mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan tingkat nasional.

Sujiwo meminta seluruh atlet menunjukkan kemampuan terbaik dan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.