Qubu Fest 2026 Buka Peluang Pasar UMKM Kubu Raya, Sujiwo Apresiasi Dukungan Qubu Resort

PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo mengapresiasi penyelenggaraan Qubu Fest 2026 yang memberikan ruang promosi dan peluang pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Kegiatan yang digelar manajemen Qubu Resort itu dinilai turut mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Menurut Sujiwo, Qubu Fest tidak hanya menjadi ajang rekreasi, tetapi juga mempertemukan pelaku UMKM dengan calon konsumen. Kehadiran pengunjung di kawasan wisata diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk lokal.

“Ini keren. Qubu Resort tidak hanya memberikan tempat bagi pelaku UMKM untuk berjualan, tetapi juga menghadirkan pasarnya. Ketika pengunjung datang untuk berekreasi, mereka secara otomatis menjadi calon konsumen bagi produk-produk UMKM,” kata Sujiwo saat menghadiri Qubu Fest 2026 di kawasan Qubu Resort, Minggu (8/11).

Ia berharap pola dukungan tersebut dapat diikuti pelaku usaha swasta lainnya. Menurutnya, UMKM tidak hanya membutuhkan tempat berjualan, tetapi juga akses pasar dan promosi agar produknya semakin dikenal.

Atas nama Pemkab Kubu Raya, Sujiwo menyampaikan terima kasih kepada manajemen Qubu Resort yang telah memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Ia berharap kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendukung UMKM terus diperluas.

Advertisement Selain itu, Sujiwo menilai fasilitas Qubu Resort, mulai dari kawasan terbuka, kolam renang, taman air, hingga area pemancingan, dapat menjadi daya tarik wisata. Ia juga berharap pengelola memperbanyak penanaman pohon agar kawasan tersebut semakin rindang dan nyaman.

“Saya berharap penghijauan terus ditingkatkan. Perbanyak penanaman pohon agar kawasan ini semakin rindang, asri, dan nyaman. Kalau tempatnya nyaman, tentu masyarakat juga semakin tertarik untuk berkunjung,” ucapnya.

Sujiwo berharap Qubu Fest dapat terus digelar setiap tahun karena dinilai memberi ruang pemasaran bagi UMKM sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat Kubu Raya.