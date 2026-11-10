Rencana Pelarian Gagal Total, Pembunuh Siswi SMP di Gang Amalia Kubu Raya Keburu Diringkus Polisi

PONTIANAK POST – Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar, Polres Kubu Raya, dan Polsek Sungai Raya berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang sisiwi SMP Negeri 3 Sungai Raya, Tufa Khairuni (15).

Tersangka berinisial H (27) ditangkap sekitar tujuh jam setelah kejadian, Senin (9/11).

Sebelum ditangkap, tersangka sempat berencana melarikan diri. Bahkan, dia disebut telah meminta uang kepada kakaknya sebesar Rp100 ribu untuk keperluan kabur.

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Namun, rencana tersebut belum sempat terlaksana karena polisi lebih dahulu mengamankannya.

Kapolres Kubu Raya ,AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan kurang dari 1x24 jam sejak peristiwa terjadi.

Advertisement Tim gabungan langsung bergerak melakukan penyelidikan setelah menerima informasi mengenai pembunuhan tersebut.