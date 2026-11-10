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Kubu Raya

Satu Kampung dengan Korban, H Tega Tikam Tufa demi Telepon Genggam

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
TERSANGKA: Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson (kanan) memperlihatkan H (berkaus oranye), tersangka kasus pembunuhan Tufa Khairuni di Gang Amalia, Desa Limbung. Polisi menegaskan hanya H yang terlibat, sementara pria kedua dalam video viral tidak berkaitan dengan kasus tersebut. (ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)
TERSANGKA: Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson (kanan) memperlihatkan H (berkaus oranye), tersangka kasus pembunuhan Tufa Khairuni di Gang Amalia, Desa Limbung. Polisi menegaskan hanya H yang terlibat, sementara pria kedua dalam video viral tidak berkaitan dengan kasus tersebut. (ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST – H (27), tersangka pembunuhan Tufa Khairuni (15), ternyata berasal dari kampung yang sama dengan korban. Kedekatan lingkungan itu tak mencegah tersangka melakukan pencurian yang berujung penikaman terhadap siswi SMP Negeri 3 Sungai Raya tersebut.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengungkapkan, H merupakan warga satu kampung dengan korban. Tersangka diduga masuk ke rumah Tufa untuk mengambil telepon genggam saat korban sedang tertidur.

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Namun, korban terbangun dan berusaha mempertahankan barang miliknya. Perlawanan itu berujung penikaman menggunakan pisau yang dibawa tersangka dari rumah.

“Melihat korban melakukan perlawanan, tersangka kemudian mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan menusuk korban beberapa kali. Setelah melakukan penikaman, tersangka melarikan diri dari lokasi kejadian,” kata Rensa saat konferensi pers di Mapolres Kubu Raya, Selasa (10/11).

Dalam pengakuannya, H menyebut sempat dijepit korban saat berusaha mengambil telepon genggam tersebut.

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“Saat melakukan perlawanan, saya sempat dijepit sama korban hingga tidak bisa lari. Akhirnya saya keluarkan pisau yang ada di belakang saya. Langsung saya tikam saja,” kata H.

Setelah ditikam, Tufa masih sempat merangkak keluar rumah sambil berteriak meminta pertolongan kepada keluarga dan tetangga. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Sebelum masuk ke rumah korban, H diduga mencuri sepeda motor milik warga yang rumahnya berada di sebelah rumah Tufa. Polisi mengamankan sepeda motor tersebut bersama sejumlah barang bukti lain, termasuk telepon genggam korban, pisau yang diduga digunakan untuk menikam, serta pakaian yang berkaitan dengan kejadian.

Tim gabungan Ditreskrimum Polda Kalbar, Polres Kubu Raya, dan Polsek Sungai Raya menangkap H sekitar tujuh jam setelah kejadian. Sebelum diamankan, tersangka disebut sempat meminta uang Rp100 ribu kepada kakaknya untuk melarikan diri.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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