Bupati Kubu Raya Sujiwo Ajak Masyarakat Kompak Membangun Daerah pada Hari Pahlawan 2026

PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan menjaga kekompakan serta memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah. Mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, menurutnya, merupakan bentuk melanjutkan perjuangan para pahlawan.

Pesan tersebut disampaikan Sujiwo saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (10/11).

Sujiwo mengatakan, perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi melalui pengabdian sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

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"Kita harus membangun kebersamaan. Kemudian dalam rangka apa? Melanjutkan perjuangan," kata Sujiwo.

Ia menegaskan, TNI-Polri harus menjalankan tugas dengan nilai-nilai pengabdian, sedangkan aparatur sipil negara (ASN) memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

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Menurut Sujiwo, kecintaan terhadap tanah air harus dibuktikan melalui tindakan dan kontribusi nyata. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum introspeksi dan evaluasi pengabdian.

"Kita jadikan momentum Hari Pahlawan ini untuk kita bermuhasabah. Untuk kita merenung. Untuk kita berkontemplasi. Untuk kita introspeksi. Untuk kita mengevaluasi diri," ajaknya.

Pada kesempatan itu, Sujiwo mengapresiasi wakil bupati, sekretaris daerah, ASN, TNI-Polri, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang turut mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kubu Raya.

Ia juga meminta maaf apabila selama memimpin kerap memberikan target tinggi kepada jajaran. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.