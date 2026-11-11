Kodam XII/Tanjungpura Ajak Prajurit Teladani Semangat Pahlawan di Hari Pahlawan Nasional 2026

PONTIANAK POST - Kodam XII/Tanjungpura mengajak prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI meneladani semangat perjuangan para pahlawan melalui pengabdian dan kerja nyata. Nilai kepahlawanan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusi bagi bangsa dan negara.

Pesan tersebut disampaikan Kapoksahli Pangdam XII/Tpr Brigjen TNI Danny Alkadrie saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Lapangan Tidayu, Makodam XII/Tpr, Kubu Raya, Selasa (10/11).

Upacara yang diikuti prajurit dan PNS TNI itu mengusung tema "Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Dalam kesempatan tersebut, Danny membacakan amanat Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf.

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Amanat itu mengajak seluruh peserta upacara dan masyarakat menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai pedoman dalam kehidupan dan pengabdian. Semangat tersebut tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan mengangkat senjata, tetapi juga dengan memberikan manfaat bagi sesama.

"Pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 ini, mari kita terus meneladani semangat para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan," ujarnya.

Advertisement Danny menyampaikan, perjuangan bangsa kini menjadi tanggung jawab generasi masa kini. Cita-cita para pendahulu harus dilanjutkan melalui pembangunan sumber daya manusia, penguatan persatuan, peningkatan kesejahteraan, dan kesetiakawanan sosial.

Selain upacara, jajaran Kodam XII/Tpr mengikuti sejumlah kegiatan penghormatan kepada para pahlawan. Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Bambang Sujarwo menghadiri Upacara Tabur Bunga di Laut di geladak KRI Karotang, Dermaga Satrol Kodaeral XII Pontianak.