Pemkab Kubu Raya Siapkan Insentif bagi Seluruh Veteran Mulai 2027, Ini Penjelasan Sujiwo

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyiapkan insentif bagi seluruh veteran mulai 2027. Kebijakan tersebut menjadi bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, penghargaan kepada veteran merupakan tanggung jawab bangsa untuk menghormati jasa para pahlawan. Ia mengingatkan pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang pentingnya menghargai jasa para pendahulu.

"Jadi ketika kita ingin menjadi bangsa yang besar, kita harus menghargai jasa para pahlawan, termasuk para veteran. Para veteran ini harus kita berikan apresiasi," tegas Sujiwo usai menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (10/11).

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Menurut Sujiwo, insentif tersebut bukan semata-mata dinilai dari besaran nominal, melainkan sebagai wujud penghargaan kepada para veteran.

"Alhamdulillah walaupun (nominalnya) masih kecil, kita bisa memberikan insentif. Insyaallah mulai tahun depan nanti kita akan berikan insentif kepada seluruh veteran," katanya.

Advertisement Selain insentif, Pemkab Kubu Raya menyiapkan bangunan sekretariat sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi para veteran. Pemerintah daerah juga merencanakan hibah bantuan sosial untuk mendukung kegiatan organisasi veteran.

"Kita akan siapkan untuk sekretariatnya, untuk tempat diskusi. Kemudian juga berkaitan dengan hibah-hibah bansos untuk organisasinya, supaya veteran ini bisa aktif berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

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Saat ini, tercatat 52 veteran berada di Kabupaten Kubu Raya. Sujiwo berharap mereka senantiasa diberikan kesehatan agar dapat kembali mengikuti peringatan Hari Pahlawan maupun Hari Kemerdekaan tahun depan.

"Kita doakan yang sekarang jumlahnya 52 orang, kita doakan para veteran tetap sehat walafiat sehingga tahun depan ketika kita HUT RI atau Hari Pahlawan masih utuh," ucapnya.

Sujiwo menyebut para veteran pernah terlibat dalam berbagai operasi militer dan misi perdamaian, di antaranya Operasi Irian, Operasi Seroja di Timor Timur, serta misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kamboja. Pengalaman dan pengorbanan tersebut, menurutnya, menjadi alasan penting untuk terus menghargai jasa mereka.