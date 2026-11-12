Keterangan Tersangka Berubah-ubah, Kapolda: Kasus Pembunuhan Gang Amalia Diusut Lewat Bukti Ilmiah

PONTIANAK POST – Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar), Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar memastikan penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menewaskan seorang siswi SMP Negeri 3 Sungai Raya di Gang Amalia, Kecamatan Sungai Raya, terus didalami. Polisi kini memperkuat pembuktian melalui metode scientific investigation atau penyidikan berbasis ilmiah.

Advertisement Alberd mengatakan, tersangka berinisial H yang telah diamankan sejak masih menjalani pemeriksaan. Katanya, penyidik mendalami sejumlah keterangan tersangka yang dinilai berubah-ubah dan kerap mengalihkan tanggung jawab atas peristiwa tersebut kepada orang lain.

"Salah satu contohnya terkait kepemilikan sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut. Tersangka mengaku sepeda motor itu milik rekannya. Namun, setelah rekannya diperiksa, yang bersangkutan menerangkan sudah dua hari tidak bertemu dengan tersangka," kata Alberd Teddy Benhard Sianipar, Kamis (12/11) usai menghadiri kegiatan Polisi Peduli Pengangguran dalam rangka Program Pengungkit Prioritas Kapolri 100 Hari Polisi Bersama Masyarakat di Pusat Pelatihan Satpam Pal 9, Sungai Kakap.

Advertisement Katanya, tersangka juga mengaku berada di rumah dan tidur sepanjang hari saat peristiwa terjadi. Namun, polisi mengantongi sejumlah bukti yang menunjukkan keberadaan tersangka di sekitar lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Adisucipto, Gang Amalia.

"Banyak bukti, baik dari sisi CCTV maupun keterangan para saksi yang sudah kami periksa, menunjukkan yang bersangkutan ada di sekitar lokasi peristiwa," jelas Alberd.

Selain rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Di antaranya celana jin dan rompi yang terdapat bercak darah. Kedua barang itu kini menjalani pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah darah tersebut merupakan darah korban.

Polisi juga telah menemukan pisau yang diduga digunakan dalam aksi kejahatan tersebut, telepon genggam milik korban, serta sepeda motor yang dibawa tersangka dari sekitar rumah korban.

Kapolda menegaskan, seluruh barang bukti tersebut akan didalami untuk memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan. Dia memastikan jajaran Polda Kalbar berkomitmen menuntaskan penanganan perkara tersebut.

Dikesempatan yang sama, Alberd Teddy juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Dia memahami peristiwa tersebut menimbulkan duka mendalam bagi keluarga, terlebih korban merupakan seorang pelajar yang masih berusia muda.

"Kami turut berduka cita kepada pihak keluarga. Saya mendoakan semoga keluarga diberikan keikhlasan dan kesabaran. Kami dari jajaran kepolisian berkomitmen menyelesaikan penanganan perkara ini sampai tuntas," ujarnya.