Sujiwo Lepas Atlet Pencak Silat Kubu Raya ke Ketapang, Minta Junjung Tinggi Sportivitas

PONTIANAK POST - Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta kontingen pencak silat tampil maksimal dan menjunjung tinggi sportivitas saat mengikuti kejuaraan tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang.

Pesan itu disampaikan Sujiwo saat melepas keberangkatan kontingen di Sungai Raya, Selasa (10/11). Dia mengingatkan atlet agar mengawali perjuangan dengan doa, berusaha maksimal, dan bertawakal atas hasil pertandingan.

"Kita berdoa bersama, semoga Allah mengantarkan kita menjadi yang terbaik dalam proses pertandingan tingkat provinsi nanti, hingga ke tingkat nasional," kata Sujiwo.

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Menurutnya, keikutsertaan dalam kejuaraan tersebut bukan semata-mata soal menang atau kalah, tetapi juga bentuk komitmen daerah dalam mendukung pengembangan olahraga di tengah keterbatasan anggaran.

Sujiwo mengungkapkan, kondisi fiskal Kubu Raya terdampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya hampir Rp400 miliar. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghentikan pembinaan dan perjuangan atlet.

Advertisement "Kita hampir Rp400 miliar dipotong. Dan itu sebenarnya tidak rasional. Pemangkasan 40 persen itu tidak manusiawi untuk masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Sujiwo juga memastikan pembinaan olahraga terus didorong, terutama dengan menggali potensi atlet di tingkat desa. Menurutnya, desa menjadi salah satu sumber lahirnya atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kubu Raya di tingkat provinsi hingga nasional.

"Kita ingin terus melakukan pembinaan, khususnya di desa-desa. Memajukan desa kita dan tujuan utama untuk menyejahterakan rakyat kita. Insyaallah kita sedang melakukan pembenahan-pembenahan di semua aspek," katanya.

Dia berharap seluruh atlet dan ofisial menjaga kekompakan, bertanding secara profesional, serta memberikan hasil terbaik.(ash)