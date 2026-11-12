Kader PKK Kubu Raya Dilatih Olah Ikan Jadi Produk Makanan untuk Tingkatkan Ekonomi Keluarga

PONTIANAK POST – Tim Penggerak PKK Kabupaten Kubu Raya didorong mengembangkan produk olahan ikan untuk meningkatkan nilai jual hasil perikanan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Produk dan Nilai Tambah Hasil Perikanan melalui Diversifikasi Olahan Ikan di Balai Benih Kabupaten Kubu Raya, Rabu (11/11). Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perikanan itu diikuti kader TP PKK tingkat kecamatan dan kabupaten.

Ketua TP PKK Kubu Raya Atzebiyatulensi mengatakan, pelatihan tersebut diharapkan meningkatkan keterampilan kader dalam mengolah ikan menjadi berbagai produk makanan. Selain memperkaya variasi konsumsi, keterampilan itu juga berpeluang dikembangkan menjadi usaha.

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“Melalui kegiatan ini, kami berharap para kader PKK bisa membuat berbagai variasi produk turunan dari bahan baku ikan. Selain meningkatkan keterampilan, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung program gemar makan ikan di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Menurutnya, diversifikasi olahan ikan dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil perikanan yang selama ini banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Advertisement Bupati Kubu Raya Sujiwo yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi pelatihan yang diberikan kepada kader PKK. Dia menilai, pengolahan hasil perikanan dapat menghubungkan potensi daerah dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Kubu Raya memiliki potensi perikanan besar karena wilayahnya terdiri atas kawasan pesisir dan kepulauan. Potensi tersebut perlu dikembangkan tidak hanya melalui penjualan ikan segar, tetapi juga pengolahan menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

“Tujuannya agar ibu-ibu mampu mengolah bahan baku ikan menjadi bermacam-macam produk makanan. Ini menarik, apalagi Kubu Raya merupakan daerah pesisir dan kepulauan yang identik dengan hasil laut seperti ikan dan sejenisnya,” kata Sujiwo.

Dia mengatakan, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan untuk menjaga ketersediaan bahan baku usaha olahan ikan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah bantuan sarana budidaya berupa keramba apung bagi kelompok PKK.

Sujiwo mencontohkan, bantuan lima unit keramba dengan kapasitas masing-masing sekitar 1.500 bibit ikan dapat menghasilkan 7.500 ekor dalam satu siklus budidaya.