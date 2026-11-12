Suherma Olah Sampah Jadi Kursi hingga Pupuk Organik, TPS 3R Menanjak Terus Berkembang

PONTIANAK POST – Sampah rumah tangga dan kain perca yang kerap dianggap tidak berguna diolah Suherma bersama rekan-rekannya menjadi berbagai produk kerajinan. Mulai dari kursi, tempat tisu, tas, sabun hingga pupuk organik dihasilkan di TPS 3R Menanjak, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya.

Di tempat pengolahan sampah yang berlokasi di Jalan Parit Haji Muksin II itu, para pekerja memilah sampah berdasarkan jenisnya. Material anorganik yang masih bisa dimanfaatkan diolah menjadi kerajinan, sedangkan sampah organik dijadikan pupuk.

"Sehari-hari kami memilah sampah. Kalau sudah selesai memilah, kami membuat kerajinan. Sampah yang masih bisa dimanfaatkan kami olah menjadi berbagai produk, sementara sampah organik kami jadikan pupuk," ungkap Suherma kepada Pontianak Post, Rabu (11/11).

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Salah satu produk yang menarik perhatian adalah kursi berbahan kain perca atau sisa potongan kain dari aktivitas menjahit. Kursi berukuran besar dijual sekitar Rp150 ribu, sedangkan ukuran kecil sekitar Rp120 ribu.

Selain kursi, mereka menghasilkan tempat tisu, tas, dan sabun. Namun, pemasaran produk masih terbatas. Sebagian besar pembeli mengetahui kerajinan tersebut saat berkunjung langsung ke TPS 3R atau melalui promosi dari mulut ke mulut.

Advertisement Produk kursi kain perca juga pernah diperkenalkan dalam sejumlah kegiatan, termasuk perlombaan tingkat kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, hasil kerajinan mereka meraih juara ketiga.

Menghidupkan TPS 3R Menanjak bukan perkara mudah. Fasilitas ini mulai beroperasi pada 3 November 2020 dengan sekitar 10 pekerja. Seiring waktu, jumlahnya berkurang hingga tersisa enam orang akibat keterbatasan dukungan operasional dan penghasilan.

Suherma mengatakan, pada awal pengelolaan mereka sempat mendapat pendampingan dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, setelah pembinaan sekitar satu tahun berakhir, mereka harus berupaya mempertahankan kegiatan secara mandiri.

Saat ini, TPS 3R Menanjak kembali beroperasi lebih teratur. Enam pekerja melayani pengangkutan sampah dari rumah ke rumah setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Sampah yang terkumpul kemudian dibawa ke lokasi untuk dipilah dan diolah.

Sejak 2025, mereka juga mengembangkan bank sampah agar masyarakat memiliki tempat untuk menyetorkan sampah bernilai ekonomis. Melalui program tersebut, warga sekitar maupun dari luar wilayah dapat menabung sampah yang masih bisa didaur ulang.