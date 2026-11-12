Pembunuh Tufa Embat Honda Genio, Lalu Kabur ke Rumah Kakak

PONTIANAK POST – Sepeda motor Honda Genio bernomor polisi KB 6907 MAP yang digunakan tersangka HA (28) dalam pelariannya diduga merupakan hasil pencurian dari warga di Gang Amalia, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Polisi kini mendalami asal-usul kendaraan tersebut, termasuk keterangan HA yang sempat menyebut motor itu milik rekannya.

Motor tersebut menjadi salah satu petunjuk penting dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menewaskanTufa Khairuni, seorang siswi SMP Negeri 3 Sungai Raya berusia 15 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia setelah ditusuk berulang kali ketika memergoki aksi pencurian telepon genggam di rumahnya, Senin (9/11) sekitar pukul 03.30 WIB.

Advertisement Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan, penyidik masih mendalami keterangan tersangka yang dinilai berubah-ubah. Salah satu yang diperiksa adalah pengakuan HA mengenai kepemilikan sepeda motor yang kini diamankan sebagai barang bukti.

" Tersangka mengaku sepeda motor itu milik rekannya. Namun, setelah rekannya diperiksa, yang bersangkutan menerangkan sudah dua hari tidak bertemu dengan tersangka," kata Alberd, Kamis (12/11).

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang dicocokkan penyidik dengan hasil pemeriksaan saksi dan bukti lain. Polisi juga memperkuat pembuktian melalui metode scientific investigation atau penyidikan berbasis ilmiah.

Advertisement Alberd mengungkapkan, HA sebelumnya mengaku berada di rumah dan tidur sepanjang hari saat peristiwa terjadi. Namun, rekaman kamera pengawas (CCTV) dan keterangan sejumlah saksi menunjukkan tersangka berada di sekitar lokasi kejadian, termasuk Jalan Adisucipto dan Gang Amalia.

"Banyak bukti, baik dari sisi CCTV maupun keterangan para saksi yang sudah kami periksa, menunjukkan yang bersangkutan ada di sekitar lokasi peristiwa," ujarnya.

Berdasarkan rekonstruksi rangkaian kejadian yang disampaikan Polres Kubu Raya, HA awalnya berjalan kaki menyisir kawasan Gang Amalia. Saat melintas, dia melihat pintu rumah korban terbuka setengah. Rumah tersebut diketahui sedang dalam proses renovasi.

HA kemudian masuk dan melihat korban tertidur di lantai ruang tamu. Di dekat korban terdapat telepon genggam Samsung A07 berwarna hitam. HA mengambil ponsel tersebut dan menyimpannya di saku belakang celana.