Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kubu Raya

Pembunuh Tufa Embat Honda Genio, Lalu Kabur ke Rumah Kakak

A
Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
TERSANGKA: Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson (kanan) memperlihatkan H (berkaus oranye), tersangka kasus pembunuhan Tufa Khairuni di Gang Amalia, Desa Limbung. Polisi menegaskan hanya H yang terlibat, sementara pria kedua dalam video viral tidak berkaitan dengan kasus tersebut. (ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)
TERSANGKA: Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson (kanan) memperlihatkan H (berkaus oranye), tersangka kasus pembunuhan Tufa Khairuni di Gang Amalia, Desa Limbung. Polisi menegaskan hanya H yang terlibat, sementara pria kedua dalam video viral tidak berkaitan dengan kasus tersebut. (ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)

Advertisement

 

PONTIANAK POST – Sepeda motor Honda Genio bernomor polisi KB 6907 MAP yang digunakan tersangka HA (28) dalam pelariannya diduga merupakan hasil pencurian dari warga di Gang Amalia, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Polisi kini mendalami asal-usul kendaraan tersebut, termasuk keterangan HA yang sempat menyebut motor itu milik rekannya.

Motor tersebut menjadi salah satu petunjuk penting dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menewaskanTufa Khairuni, seorang siswi SMP Negeri 3 Sungai Raya berusia 15 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia setelah ditusuk berulang kali ketika memergoki aksi pencurian telepon genggam di rumahnya, Senin (9/11) sekitar pukul 03.30 WIB.

Advertisement

Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan, penyidik masih mendalami keterangan tersangka yang dinilai berubah-ubah. Salah satu yang diperiksa adalah pengakuan HA mengenai kepemilikan sepeda motor yang kini diamankan sebagai barang bukti.

" Tersangka mengaku sepeda motor itu milik rekannya. Namun, setelah rekannya diperiksa, yang bersangkutan menerangkan sudah dua hari tidak bertemu dengan tersangka," kata Alberd, Kamis (12/11).

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang dicocokkan penyidik dengan hasil pemeriksaan saksi dan bukti lain. Polisi juga memperkuat pembuktian melalui metode scientific investigation atau penyidikan berbasis ilmiah.

Advertisement

Alberd mengungkapkan, HA sebelumnya mengaku berada di rumah dan tidur sepanjang hari saat peristiwa terjadi. Namun, rekaman kamera pengawas (CCTV) dan keterangan sejumlah saksi menunjukkan tersangka berada di sekitar lokasi kejadian, termasuk Jalan Adisucipto dan Gang Amalia.

"Banyak bukti, baik dari sisi CCTV maupun keterangan para saksi yang sudah kami periksa, menunjukkan yang bersangkutan ada di sekitar lokasi peristiwa," ujarnya.

Berdasarkan rekonstruksi rangkaian kejadian yang disampaikan Polres Kubu Raya, HA awalnya berjalan kaki menyisir kawasan Gang Amalia. Saat melintas, dia melihat pintu rumah korban terbuka setengah. Rumah tersebut diketahui sedang dalam proses renovasi.

HA kemudian masuk dan melihat korban tertidur di lantai ruang tamu. Di dekat korban terdapat telepon genggam Samsung A07 berwarna hitam. HA mengambil ponsel tersebut dan menyimpannya di saku belakang celana.

Advertisement
Editor : Aristono Edi Kiswantoro
Bagikan:

Artikel Terkait

Kronologi 17 Tusukan Maut di Kubu Raya: Siswi SMP Pergoki Pencurian Motor hingga Penangkapan Pelaku

Kronologi 17 Tusukan Maut di Kubu Raya: Siswi SMP Pergoki Pencurian Motor hingga Penangkapan Pelaku

Seorang siswi SMP berusia 15 tahun di Desa Limbung, Kubu Raya, ditemukan tewas dengan 17 luka tusukan setelah diduga memergoki aksi pencuria

Satu Kampung dengan Korban, H Tega Tikam Tufa demi Telepon Genggam

Satu Kampung dengan Korban, H Tega Tikam Tufa demi Telepon Genggam

Warga Satu Kampung, H Bunuh Tufa demi Menguasai Ponsel

Sempat Diamankan dan Viral, Pria di Pasar Sayur Ternyata Tak Terlibat Pembunuhan Tufa

Sempat Diamankan dan Viral, Pria di Pasar Sayur Ternyata Tak Terlibat Pembunuhan Tufa

Seorang pria yang sempat diamankan di pasar sayur tak jauh dari TKP pembunuhan Tufa Khairuni ikut viral di media sosial. Polisi memastikan p

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer