Pembunuh Tufa Kecanduan Sabu Sejak SMP, Sehari Sebelum Beraksi Konsumsi Sabu di Beting

PONTIANAK POST – Terduga pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang menewaskan Tufa Khairuni, siswi SMP Negeri 3 Sungai Raya diduga memiliki riwayat kecanduan narkotika sejak masih duduk di bangku SMP. Bahkan, HA (28) disebut mengonsumsi sabu di kawasan Beting, Kecamatan Pontianak Timur, sehari sebelum melakukan pencurian yang berujung penyerangan terhadap korban.

Fakta tersebut terungkap dalam pemeriksaan terhadap HA setelah ditangkap tim gabungan Polres Kubu Raya dan Resmob Polda Kalimantan Barat (Kalbar). Polisi masih mendalami pengakuan tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan rangkaian tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Advertisement Dalam pemeriksaan, HA mengaku telah mengalami kecanduan narkotika sejak kelas II SMP. Penyidik juga memperoleh informasi bahwa dia diduga mengonsumsi sabu di kawasan Beting, Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sehari sebelum peristiwa di Gang Amalia.

Kasus yang menewaskan siswi berusia 15 tahun itu terjadi di rumah korban di Jalan Adi Sucipto Kilometer 15,2, Gang Amalia, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Senin (9/11) sekitar pukul 03.30 WIB.

Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan Polres Kubu Raya, HA awalnya berjalan kaki menyusuri kawasan Gang Amalia. Saat melintas, dia melihat pintu rumah korban terbuka setengah. Rumah tersebut diketahui sedang dalam proses renovasi.

Advertisement HA kemudian masuk dan melihat korban tertidur di lantai ruang tamu. Di samping korban terdapat telepon genggam Samsung A07 berwarna hitam. HA mengambil ponsel tersebut dan menyimpannya di saku belakang celana.

Namun, saat hendak meninggalkan rumah, korban terbangun. Ketika korban berusaha melawan, HA diduga membekap mulutnya menggunakan kain selimut, kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk tubuh korban berulang kali.

Setelah menyerang korban, HA meninggalkan rumah dan melarikan diri melalui sejumlah ruas jalan. Dia melewati kompleks perkantoran Dinas Pendidikan Kubu Raya, Jalan Adi Sucipto, Gang Setia di samping Kantor KPU Kubu Raya, hingga menuju Jalan Arteri Supadio.

Pelariannya berlanjut ke kawasan Gertak Kuning Darat, Gang Gertak Kuning Laut, kemudian kembali ke tempat tinggalnya di Gang Bola.