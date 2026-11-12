Pintu Rumah Terbuka Setengah Saat Renovasi, Siswi SMP Jadi Korban Curas Maut

PONTIANAK POST – Pintu rumah yang terbuka setengah saat proses renovasi diduga menjadi celah bagi pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) di Gang Amalia, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kesempatan itu dimanfaatkan tersangka HA (28) untuk masuk ke rumah dan mengambil telepon genggam milik Tufa Khairuni, seorang siswi SMP Negeri 3 Sungai Raya berusia 15 tahun.

Namun, aksi pencurian tersebut berakhir tragis. Korban terbangun ketika HA hendak meninggalkan rumah. Saat korban berusaha melawan, tersangka diduga membekap dan menusuknya berulang kali hingga meninggal dunia.

Advertisement Peristiwa itu terjadi di rumah korban di Jalan Adi Sucipto Kilometer 15,2, Gang Amalia, Senin (9/11/2026) sekitar pukul 03.30 WIB.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Aiptu Ade menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, HA awalnya berjalan kaki menyusuri kawasan Gang Amalia. Saat melintas, dia melihat pintu rumah korban terbuka setengah.

"HA awalnya berjalan kaki melakukan penyisiran di sekitar Gang Amalia. Saat melintas, HA melihat pintu rumah korban terbuka setengah. Rumah tersebut diketahui sedang dalam proses renovasi," ujar Ade, Kamis (12/11).

Advertisement HA kemudian masuk dan mendapati korban sedang tidur di lantai ruang tamu. Di samping korban terdapat telepon genggam Samsung A07 berwarna hitam.

Tersangka mengambil telepon tersebut dan menyimpannya di saku belakang celana. Namun, ketika hendak keluar, korban terbangun dan berusaha melawan.

HA kemudian membekap mulut korban menggunakan kain selimut. Saat korban melawan, tersangka mengeluarkan pisau dan menusuk tubuh korban berulang kali.

Setelah itu, HA meninggalkan rumah dan melarikan diri melalui sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi.