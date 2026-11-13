Pemkab Kubu Raya Siapkan Penataan Eks Pasar Sejati, Aset Strategis Akan Kembali Dioptimalkan

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berencana menata kembali kawasan eks Pasar Sejati di Jalan Parit Haji Muksin, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya. Aset yang dinilai memiliki lokasi strategis itu akan dioptimalkan agar kembali bermanfaat bagi masyarakat.

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, penataan tersebut merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali aset pemerintah yang terbengkalai. Menurutnya, aset yang memiliki potensi ekonomi tidak boleh dibiarkan rusak dan kehilangan fungsi.

"Kalau tidak segera diambil langkah, tempat ini bisa ambruk. Padahal, lokasinya sangat strategis. Kalau dikelola dengan baik, saya yakin pasar ini bisa hidup kembali," ujarnya, Kamis (12/11).

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Sujiwo telah menginstruksikan Sekretaris Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyiapkan penataan kawasan tersebut. Pembenahan tidak hanya berupa pembersihan, tetapi juga diarahkan agar pasar kembali memiliki fungsi.

Di kawasan eks Pasar Parit Haji Muksin, Pemkab Kubu Raya juga telah menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah organic berupa teba. Pembangunannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melainkan mendapat bantuan PDI Perjuangan Kalbar.

Advertisement Teba berukuran 3 x 3 meter dengan kedalaman sekitar dua meter itu dirancang sebagai tempat pengomposan sampah organik. Sampah akan diolah menggunakan cairan pendukung proses penguraian hingga menghasilkan pupuk kompos.

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Setelah selesai, fasilitas tersebut akan dihibahkan kepada pengelola tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) di kawasan Parit Haji Muksin.

"Ini bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, bukan hanya membangun teba untuk pengomposan, tetapi bagaimana kita menggerakkan masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah," jelasnya.

Selain itu, Pemkab Kubu Raya akan menggelar kerja bakti massal di Jalan Parit Haji Muksin II, Kecamatan Sungai Raya, pada 14 November. Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan sekitar 5.000 peserta dari pemerintah kabupaten. Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Zulkarnain juga akan membantu mengerahkan sekitar 3.000 peserta.

Kerja bakti melibatkan seluruh kecamatan dengan sasaran membersihkan parit, mengangkut sampah, dan merapikan lingkungan sekitar.