Polda Kalbar Siapkan Pelatihan Keterampilan bagi Pengangguran, Peserta Berpeluang Masuk BUMN

PONTIANAK POST – Polda Kalimantan Barat (Kalbar) menyiapkan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan melalui program Polisi Peduli Pengangguran. Peserta yang lolos seleksi akan dibekali kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan berpeluang disalurkan ke perusahaan BUMN maupun swasta.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kapolri untuk mendorong Polri berperan dalam membantu mengatasi persoalan sosial, termasuk pengangguran.

Polda Kalbar bekerja sama dengan PT Almahdar Mitra Sejati untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan bagi masyarakat. Materi pelatihan mencakup pembekalan pengetahuan dan kemampuan fisik.

Advertisement Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Siapkan Insentif bagi Seluruh Veteran Mulai 2027, Ini Penjelasan Sujiwo

"Kami bersama PT Almahdar Mitra Sejati terus bekerja sama menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan, baik materi maupun pelatihan fisik bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan," ujarnya, Kamis (12/11), saat meninjau Pusat Pelatihan Satpam Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT Almahdar Mitra Sejati di Pal 9, Jalan Kakap, Kecamatan Sungai Kakap.

Alberd menjelaskan, peserta yang lolos seleksi akan dipersiapkan agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Penyaluran tenaga kerja tidak hanya diarahkan ke perusahaan swasta, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN dan sektor perbankan.

Advertisement "Harapannya, mereka memiliki potensi dan peluang untuk disalurkan bekerja di kantor-kantor BUMN, termasuk perbankan, perusahaan swasta, bahkan mungkin ke luar negeri jika ada kerja sama," jelasnya.