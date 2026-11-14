Dikeluhkan Warga di Medsos, Jalan Sungai Malaya Kubu Raya Mulai Diperbaiki Pekan Depan

Advertisement Bupati Kubu Raya, Sujiwo

PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta pembangunan jalan di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, segera direalisasikan setelah kondisi ruas tersebut ramai dikeluhkan masyarakat melalui media sosial. Pekerjaan fisik ditargetkan mulai pekan depan setelah proses tender perusahaan selesai.

Sujiwo menyampaikan hal itu saat meninjau langsung kondisi jalan di Desa Sungai Malaya, Kamis (12/11/2026) malam.

Dalam peninjauan tersebut, Sujiwo didampingi Camat Sungai Ambawang, Kepala Desa Sungai Malaya, serta perwakilan PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK), Taufik dan Dodi.

Dari hasil koordinasi, diketahui keterlambatan pembangunan disebabkan proses administrasi kontraktor dalam mekanisme tender yang diterapkan perusahaan.

Sujiwo menjelaskan, ruas jalan yang dikeluhkan warga tersebut berada di kawasan aset perkebunan milik PT BPK. Karena itu, pembangunan menjadi kewenangan perusahaan, sedangkan pemerintah daerah bertugas mengawal agar komitmen tersebut segera direalisasikan.

“Saya mendapatkan informasi dari PT BPK bahwa keterlambatan ini karena faktor administrasi kontraktor. Memang ini aset perusahaan dan menjadi kewenangan PT BPK. Tugas saya sebagai bupati adalah mengawal dan memastikan pembangunan jalan ini segera dilaksanakan,” tegas Sujiwo.

Bupati Minta Kontraktor Segera Bekerja

Sujiwo menyebut proses tender telah memasuki tahap akhir dan pemenangnya dijadwalkan diumumkan pada Jumat (13/11/2026).

Ia meminta kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang langsung memulai pekerjaan pada pekan berikutnya. Menurutnya, pembangunan tidak boleh kembali tertunda karena menyangkut kepentingan masyarakat.

“Saya minta setelah pemenang tender diumumkan, minggu depan pekerjaan sudah harus dimulai. Kalau siapa pun pemenangnya tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang diminta, demi kepentingan publik saya minta PT BPK berani membatalkan dan mencari kontraktor yang lebih bertanggung jawab,” ujarnya.

Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai komitmen, Sujiwo meminta Camat Sungai Ambawang dan Kepala Desa Sungai Malaya ikut memantau pelaksanaannya.

Ia juga memastikan akan kembali meninjau lokasi setelah material masuk dan pekerjaan fisik dimulai.

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Apresiasi Kritik Warga di Media Sosial

Sujiwo mengapresiasi masyarakat dan warganet yang menyampaikan kritik serta mengingatkan pemerintah mengenai kondisi jalan tersebut.

Menurutnya, masukan masyarakat melalui media sosial menjadi bagian penting dalam mengawasi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ia bahkan mengakui, perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut turut mendorong percepatan penyelesaian keterlambatan pembangunan.

“Ketika kita dikritisi dan diberikan masukan, itu justru mengingatkan kita. Mungkin kalau tidak ramai di media sosial, bisa jadi persoalan ini makin lama. Saya berterima kasih kepada masyarakat dan netizen yang sudah mengingatkan,” katanya.

Sementara itu, perwakilan PT BPK, Taufik, menjelaskan perusahaan masih menyelesaikan pemenuhan administrasi sesuai standar operasional dan prosedur internal.

Ia memastikan pemenang tender diumumkan pada Jumat (13/11/2026). Pimpinan perusahaan juga telah memberikan perhatian agar kontraktor terpilih segera memulai pekerjaan.

“Pada dasarnya besok sudah kita pastikan pemenang tender. Kami juga memastikan kontraktor yang menang harus mampu segera mulai pekerjaan, karena ini menjadi atensi Pak Bupati untuk segera dilaksanakan,” kata Taufik.

Taufik menyampaikan permohonan maaf atas proses administrasi yang membutuhkan waktu. Ia berharap pembangunan Jalan Sungai Malaya dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.