Bupati Sujiwo Ingin Ubah Karakter ASN Kubu Raya, Disiplin dan Etos Kerja Jadi Perhatian Utama

PONTIANAK POST - Bupati Kubu Raya Sujiwo menekankan pentingnya membangun karakter dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan infrastruktur, tetapi juga kualitas aparatur yang menjalankannya.

Hal itu disampaikan Sujiwo saat menghadiri pelatihan internal Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kubu Raya di Qubu Resort, Sungai Raya, Kamis (12/11).

Ia mengatakan, peningkatan kapasitas ASN tidak cukup hanya melalui penguasaan teknis, tetapi juga harus mencakup kedisiplinan, etos kerja, semangat, kebersamaan, dan kemampuan berkolaborasi.

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"Ketika kita bicara tentang meningkatkan kapasitas, kita bicara secara universal. Di situ ada disiplin, etos kerja, semangat kerja, membangun kolaborasi, kebersamaan, termasuk peningkatan sumber daya manusia," ujarnya.

Sujiwo menilai, soliditas internal menjadi fondasi penting untuk membangun kerja sama dan mencapai target organisasi. Karena itu, seluruh jajaran Bapenda diminta menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, serta memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Advertisement "Kerja itu supaya mendapatkan hasil yang baik dan maksimal, harus ada kerja sama, kolaborasi, dan membangun kebersamaan. Kolaborasi mustahil terwujud kalau tidak solid dulu," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran pimpinan dalam membina, mengarahkan, dan mengayomi bawahan. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan staf akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta mendukung pencapaian kinerja.

"Ketika pimpinan bisa membina, mengarahkan, mengayomi, menjaga, dan membuat suasana nyaman, kemudian disambut dengan sikap yang baik dari bawahannya, maka pekerjaan akan terasa nyaman dan hasilnya pasti bagus," tuturnya.

Sujiwo mengaku lebih bangga jika mampu mengubah karakter dan budaya kerja ASN dibandingkan sekadar membangun infrastruktur atau fasilitas publik.

"Saya tidak terlalu bangga ketika membangun jalan, membangun gapura, atau ruang publik. Tetapi ketika saya mampu mengubah karakter ASN menjadi ASN yang diharapkan rakyat, bangsa, dan negara, itu menjadi kebanggaan saya," ungkapnya.