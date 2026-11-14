Sekda Kubu Raya Minta Bapenda Kejar Target Pendapatan Daerah di Tengah Keterbatasan Anggaran

PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam meminta jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tetap optimistis mengejar target penerimaan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di tengah keterbatasan anggaran.

Pesan tersebut disampaikan Yusran saat membuka pelatihan internal Bapenda Kabupaten Kubu Raya di Qubu Resort, Sungai Raya, Kamis (12/11).

Ia mengakui, pencapaian target pendapatan daerah menjadi tantangan di tengah kondisi ekonomi dan penurunan alokasi APBD pada tahun berjalan maupun tahun mendatang.

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"Pertama, ini menjadi tanggung jawab yang sangat berat di tengah situasi dan kondisi ekonomi seperti ini. Terlebih, harus mencapai target APBD kita yang tahun ini dan tahun ke depan makin berkurang," ujarnya.

Meski demikian, Yusran meminta seluruh jajaran Bapenda tidak berkecil hati. Ia mendorong aparatur meningkatkan kinerja dan menggali potensi pajak serta retribusi untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Advertisement Menurutnya, optimalisasi pendapatan juga harus diiringi edukasi agar masyarakat memahami pentingnya pajak dan retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

"Bukan berarti pajak dan retribusi daerah ini ibarat kata itu mencekik masyarakat, tidak bermaksud demikian. Tapi karena penerimaan inilah, dana dari masyarakat inilah, kita bisa membangun daerah. Ini harus ada pemahaman," jelasnya.

Karena itu, ia meminta Bapenda meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemungutan pajak dan retribusi, kata dia, bukan untuk membebani masyarakat, melainkan mendukung pembiayaan pembangunan.

"Nah, oleh karenanya, teman-teman di Pendapatan tidak usah berkecil hati, tetap bersemangat untuk melaksanakan tanggung jawab amanah yang ditugaskan kepada kawan-kawan di pendapatan untuk mencapai target, meningkatkan pendapatan, dan juga untuk membiayai pembangunan daerah ini," ajaknya.

Yusran menegaskan, peningkatan pendapatan daerah membutuhkan kerja keras dan kinerja aparatur yang optimal, termasuk mengidentifikasi sumber penerimaan yang belum tergarap maksimal.