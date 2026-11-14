Kubu Raya Dapat Kucuran Rp8 Miliar untuk Rehabilitasi 600 Hektare Sawah

Advertisement Bupati Kubu Raya Sujiwoi bersama Kepala BPLIP Kelas II Banjarbaru, Abdul Sabur saat penyerahan anggaran Rp8 miliar untuk merehabilitasi 600 hektare sawah. (Antara/Prokopim)

PONTIANAK POST – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, memperoleh anggaran sekitar Rp8 miliar untuk merehabilitasi 600 hektare sawah. Program tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, anggaran tersebut menjadi tambahan dukungan pembangunan sektor pertanian yang diterima pemerintah daerah menjelang akhir 2026.

"Alhamdulillah kita mendapatkan kucuran anggaran untuk rehabilitasi sawah. Ini namanya rezeki untuk masyarakat Kabupaten Kubu Raya di ujung tahun. Total anggarannya kurang lebih Rp8 miliar untuk 600 hektare sawah," kata Sujiwo, Sabtu (14/11).

Penandatanganan kerja sama program tersebut dilakukan bersama Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas II Banjarbaru Abdul Sabur.

Sujiwo meminta organisasi perangkat daerah terkait melaksanakan program rehabilitasi secara profesional dengan mengikuti seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Ia menegaskan kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.

"Yang paling penting adalah bagaimana kualitas pekerjaan ini sesuai dengan yang diharapkan regulasi," ujarnya.

Rehabilitasi Lahan untuk Peningkatan Produksi

Menurut Sujiwo, rehabilitasi lahan diharapkan dapat memperbaiki kondisi sawah sehingga berdampak pada peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kubu Raya.

Sementara itu, Kepala BPLIP Kelas II Banjarbaru Abdul Sabur mengapresiasi kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia berharap dukungan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi pertanian.