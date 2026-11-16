Polres Kubu Raya Ajak Masyarakat Aktif Jaga Kamtibmas dan Cegah Gangguan Keamanan Lingkungan

PONTIANAK POST - Wakapolres Kubu Raya Kompol Andri Syahroni mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kepedulian dan kewaspadaan warga dinilai penting untuk mencegah tindak kriminalitas di lingkungan tempat tinggal.

Menurut Andri, keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Warga diminta saling menjaga, meningkatkan kewaspadaan, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan atau potensi gangguan keamanan.

“Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat untuk saling peduli, meningkatkan kewaspadaan, serta bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujarnya saat mengikuti kegiatan Subuh Keliling di Masjid Al-Amin, Jalan Adisucipto, Dusun Siaga, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Sabtu (14/11).

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Selain itu, masyarakat diimbau menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, dan membangun komunikasi yang baik antarwarga. Lingkungan yang harmonis dinilai dapat memperkuat kepedulian sosial sekaligus mencegah potensi gangguan kamtibmas.

Polres Kubu Raya juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindak pidana maupun gangguan keamanan melalui layanan Call Center Polri 110. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan agar laporan segera diterima dan ditindaklanjuti kepolisian.

Advertisement “Jangan ragu melaporkan apabila mengetahui tindak pidana atau potensi gangguan keamanan. Sinergi masyarakat dengan Polri sangat diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani lebih cepat,” tuturnya.