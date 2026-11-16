Pagelaran Wayang Kulit di Kubu Raya Jadi Upaya Melestarikan Budaya dan Mempererat Kebersamaan Warga

PONTIANAK POST – Pagelaran wayang kulit tidak hanya menjadi upaya melestarikan kesenian tradisional, tetapi juga ruang untuk mempererat silaturahmi masyarakat di tengah keberagaman. Semangat itu dihadirkan melalui Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk dalam rangka Hari Wayang Nasional 2026 di Taman Dirgantara, Tugu Pesawat Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (14/11) malam.

Selain memperkenalkan kesenian tradisional Jawa, kegiatan tersebut menjadi ajang pertemuan masyarakat dari berbagai latar belakang. Pagelaran ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Nusantara dan menarik minat generasi muda untuk mengenal serta melestarikan wayang kulit.

Ketua Umum Paguyuban Jawa Kalimantan Barat Purwanto mengatakan, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi hiburan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlangsungan seni tradisional agar tetap dikenal lintas generasi.

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Menurut dia, kegiatan seni dan budaya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berkomunikasi, dan mempererat silaturahmi tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Dia berharap wayang kulit semakin dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga tertarik mempelajari dan melestarikannya.

Advertisement “Pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sebab, keberlangsungan kesenian tradisional tidak cukup hanya mengandalkan pertunjukan, tetapi juga memerlukan regenerasi agar warisan tersebut tidak hilang ditelan perkembangan zaman,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya Sujiwo yang membuka kegiatan tersebut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, ikut menjaga dan melestarikan seni budaya. Menurutnya, regenerasi menjadi tantangan penting agar warisan budaya, termasuk wayang kulit, tetap memiliki tempat di tengah masyarakat.

Sujiwo mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Karena itu, pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya masyarakat dari kelompok etnis tertentu.

Dia mengingatkan konsep Trisakti yang dicetuskan Presiden pertama RI Soekarno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Konsep tersebut, menurutnya, menegaskan pentingnya budaya dalam membangun karakter sekaligus menjaga jati diri bangsa.

“Budaya itu sangat berharga, sangat penting dan sangat utama karena merupakan jati diri bangsa,” ujarnya.