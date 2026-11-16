Keselamatan Jadi Prioritas, Polres Kubu Raya Intensifkan Operasi Zebra Selama 14 Hari

PONTIANAK POST – Polres Kubu Raya mengintensifkan pengawasan dan penegakan aturan lalu lintas melalui Operasi Zebra Kapuas 2026. Selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November, kepolisian menyasar berbagai pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.

Operasi tersebut tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga edukasi dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian di antaranya tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta mengendarai kendaraan di bawah umur.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengatakan, keselamatan berlalu lintas membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab setiap pengguna jalan. Kepatuhan terhadap aturan tidak boleh hanya muncul karena adanya pengawasan petugas atau ancaman sanksi.

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"Keselamatan di jalan bukan sekadar persoalan mematuhi aturan, tetapi menyangkut perlindungan terhadap nyawa. Setiap pengendara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dirinya maupun pengguna jalan lainnya," ujar Rensa, Senin (16/11) saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Kapuas 2026 di Lapangan Apel Polres Kubu Raya.

Dalam kesempatan itu, Rensa membacakan amanat Kapolda Kalimantan Barat. Pelaksanaan operasi tahun ini juga mengacu pada evaluasi Operasi Zebra Kapuas 2025. Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat 6.902 pelanggaran lalu lintas dan 37 kasus kecelakaan. Dari jumlah kecelakaan tersebut, tujuh orang meninggal dunia, sembilan orang mengalami luka berat, dan 21 orang luka ringan. Kerugian materiil ditaksir mencapai Rp91,7 juta.

Advertisement Data tersebut menjadi perhatian kepolisian untuk meningkatkan upaya pencegahan kecelakaan. Sebab, pelanggaran lalu lintas tidak hanya berdampak pada pelanggar, tetapi juga dapat mengancam keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, personel Polres Kubu Raya bersama jajaran Polsek akan memetakan sejumlah lokasi rawan kecelakaan dan kemacetan. Pengawasan diprioritaskan pada kawasan pendidikan, pasar, serta jalur yang dilalui angkutan barang dan penumpang.

Rensa menegaskan, pendekatan edukatif dan persuasif tetap dikedepankan. Namun, kepolisian juga akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan.

"Penegakan aturan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan humanis. Kami ingin masyarakat memahami bahwa setiap aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan, bukan sekadar membatasi kebebasan berkendara," katanya.

Selain edukasi dan penindakan, personel akan dioptimalkan melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli pada titik-titik yang dinilai rawan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus menekan potensi kecelakaan.