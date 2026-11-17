PONTIANAK POST – Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Anggota MPR RI Lasarus mengajak masyarakat memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Persatuan dinilai menjadi modal penting untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus membangun daerah.

Pesan tersebut disampaikan Lasarus saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Minggu (15/11) sore.

Lasarus mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda MPR RI di Kalimantan Barat. Sebelumnya, sarasehan serupa telah dilaksanakan dua kali di Kota Pontianak pada Sabtu (14/11) malam.

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Di Kubu Raya, kegiatan digelar dalam dua sesi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sarasehan itu menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjaga keberagaman dan persatuan.

Menurut Lasarus, kerukunan dan kedamaian harus terus dipelihara melalui komunikasi serta hubungan sosial yang baik. Sikap saling menghargai menjadi kunci agar perbedaan tidak berkembang menjadi sumber perpecahan.

Advertisement "Dalam konteks kita menjaga keberagaman, kemudian menjaga silaturahmi, harapannya dengan silaturahmi yang baik dan menjaga keberagaman yang ada, kita tetap rukun dan damai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun Kabupaten Kubu Raya," kata Lasarus.

Dia mengapresiasi dukungan Bupati Kubu Raya Sujiwo yang turut mendampingi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk membangun daerah sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Lasarus berharap semangat kebinekaan tidak hanya menjadi pembahasan dalam forum sarasehan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga persatuan dan kerukunan merupakan tanggung jawab seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan, persatuan dan kesatuan merupakan modal utama membangun bangsa di tengah keberagaman. Karena itu, masyarakat harus terus merawat toleransi dan menghargai perbedaan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Sujiwo, keberagaman tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya harus menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.