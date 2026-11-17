PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo mengingatkan pelajar agar lebih kritis menyaring informasi dan bijak menggunakan media sosial. Hal ini menyusul maraknya konten rekayasa berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin sulit dibedakan dari konten asli.

Pesan tersebut disampaikan Sujiwo saat membuka Temu Wicara Kepemudaan bertema Bijak Bermedia Sosial di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (16/11).

Kegiatan yang digelar Tim Penggerak PKK bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kubu Raya itu dinilai penting untuk membekali pelajar menghadapi perkembangan informasi digital.

Sujiwo menyebutkan, hampir seluruh pelajar saat ini aktif menggunakan media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Bahkan, tidak sedikit yang menggunakan ketiganya sekaligus.

Menurut dia, pelajar perlu memiliki kemampuan memilah informasi karena usia remaja masih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan informasi yang diterima. Informasi positif dapat memberikan manfaat dan membentuk perilaku baik. Sebaliknya, informasi keliru berpotensi menyesatkan dan berdampak buruk bagi perkembangan pelajar.

Advertisement "AI itu sudah benar-benar hampir tidak bisa dibedakan, apakah asli atau rekayasa," ujarnya.

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Ia mencontohkan penggunaan AI untuk membuat konten yang seolah-olah memperlihatkan seseorang melakukan tindakan tidak pantas. Konten tersebut bahkan dapat dilengkapi atribut, nama, dan identitas tertentu sehingga terlihat meyakinkan.

Kondisi itu, menurutnya, berpotensi merugikan orang yang menjadi sasaran sekaligus membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.

Karena itu, Sujiwo meminta pelajar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mereka harus memeriksa kebenaran dan mempertimbangkan kelayakan konten sebelum mengunggah, membagikan ulang, atau menjadikannya status maupun cerita.

"Ketika akan melakukan postingan, reposting, membagikan, atau membuat status dan story, mereka harus sangat selektif. Begitu juga saat menerima informasi, masuk akal atau tidak, rasional atau tidak," tegasnya.