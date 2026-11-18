PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga di bawah pasaran sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan, GPM tidak hanya memberikan akses bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi sarana pemerintah daerah memantau perkembangan harga pangan di pasaran.

Sejumlah komoditas strategis yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut meliputi beras, telur, minyak goreng, dan gula. Harga yang ditawarkan melalui GPM juga menjadi pembanding untuk memantau perkembangan harga dan inflasi.

"Ini untuk membuat perbandingan harga, sejauh mana perkembangan harga dan inflasi kita, terutama bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula. Makanya harga yang ditawarkan tentu lebih rendah dari harga pasaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya saat meninjau pelaksanaan GPM di halaman Kantor Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Selasa (17/11).

Sukiryanto mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kubu Raya yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Pemerintah kabupaten berharap GPM dapat menjangkau lebih banyak masyarakat melalui pelaksanaan di sejumlah wilayah.

Advertisement Setelah digelar di Desa Ampera Raya, GPM direncanakan berlanjut ke Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Kuala Mandor B pada Jumat mendatang.

"Kita berharap kegiatan ini menjadi tolok ukur sekaligus penyemangat bagi masyarakat untuk hadir dan memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar," katanya.

Selain melalui GPM, Pemkab Kubu Raya juga memperketat pengawasan terhadap ketersediaan pasokan dan perkembangan harga bahan pokok. Pengawasan tersebut dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan, yang berpotensi meningkatkan permintaan sejumlah komoditas pangan.

Sukiryanto menegaskan, pengawasan akan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk instansi yang bertugas memantau perkembangan inflasi daerah dan melaporkannya kepada pemerintah pusat.

"Yang jelas, pemerintah tetap menjaga, terutama kesiapan bahan pokok. Menjelang Natal, Tahun Baru, kemudian menyambut Ramadan, tentu ini akan kita awasi," tegasnya.