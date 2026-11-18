PONTIANAK POST - Wakapolres Kubu Raya Kompol Andri Syahroni mengingatkan para pelajar untuk membangun hubungan yang sehat antara senior dan junior di lingkungan sekolah. Sikap saling menghormati harus menjadi dasar pergaulan guna mencegah perundungan.

Andri menegaskan, senioritas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengintimidasi, merendahkan, atau memperlakukan junior secara tidak pantas. Sebaliknya, siswa senior harus mampu menjadi teladan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi seluruh peserta didik.

"Senioritas seharusnya menjadi ruang untuk memberi teladan, bukan alasan untuk menekan atau merendahkan junior. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi setiap siswa untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi dirinya," pesannya saat menjadi pembina upacara bendera dalam program Polisi Peduli Pendidikan di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa, Jalan Arteri Supadio, Senin (16/11) pagi.

Menurutnya, pencegahan perundungan merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, setiap pelajar diharapkan membangun pergaulan yang dilandasi sikap saling menghormati, kepedulian, dan rasa kekeluargaan.

Selain mengingatkan bahaya perundungan, Andri mengajak para siswa menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dia mengatakan, narkoba dapat merusak masa depan dan menghambat generasi muda dalam meraih cita-cita.

Advertisement Andri juga menilai persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut pelajar mempersiapkan diri sejak dini. Kedisiplinan, peningkatan kemampuan, dan prestasi menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan masa depan.

"Jangan biarkan narkoba merusak masa depan yang sedang kalian bangun. Persiapkan diri dengan disiplin, kemampuan, dan prestasi. Masa depan yang baik tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan sejak sekarang," ujarnya.