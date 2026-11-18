PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan penanaman padi seluas 1.500 hektare melalui program Pertanian Modern atau Advanced Agriculture System (PM-AAS) dari Kementerian Pertanian. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kubu Raya Agus Siswandi mengatakan, PM-AAS merupakan program pemerintah pusat yang akan diadopsi dan dikembangkan di Kabupaten Kubu Raya.

Advertisement Sebagai tahap awal, penanaman padi serentak dijadwalkan pada 25 November 2026 di Kecamatan Sungai Kakap. Kegiatan tersebut mencakup lahan seluas 120 hektare yang tersebar di tiga desa, yakni Parit Keladi, Sungai Itik, dan Pal 9.

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"Insyaallah, jika tidak ada kendala, pada 25 November ini kami akan melaksanakan penanaman serentak PM-AAS di Kecamatan Sungai Kakap dengan luas 120 hektare. Lokasinya mencakup tiga desa, yaitu Parit Keladi, Sungai Itik, dan Pal 9," kata Agus kepada Pontianak Post, Senin (16/11), di Sungai Raya.

Advertisement Agus menjelaskan, penanaman serentak dalam satu hamparan merupakan salah satu upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Selama ini, masih banyak petani di Kubu Raya yang belum terbiasa melakukan penanaman secara bersamaan pada hamparan lahan yang luas.

Melalui program tersebut, pola tanam petani diharapkan lebih terarah dan terkoordinasi. Penanaman dalam satu hamparan juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan pertanian yang lebih modern dan produktif.

"Melalui program tersebut, pola tanam petani diharapkan menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Penanaman dalam satu hamparan juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan pertanian yang lebih modern dan produktif," ungkapnya.

Agus menyebutkan, penanaman seluas 120 hektare di Kecamatan Sungai Kakap merupakan proyek percontohan atau pilot project. Sementara itu, total sasaran program PM-AAS di Kabupaten Kubu Raya mencapai 1.500 hektare.

"Total yang kami tangkap melalui program PM-AAS ini seluas 1.500 hektare. Kami berharap pelaksanaannya berjalan lancar sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas padi dan ketahanan pangan di Kubu Raya," ujarnya.