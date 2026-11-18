PONTIANAK POST – Balita berusia empat tahun menjadi korban kecelakaan dua sepeda motor di depan SDN 1 Ambawang, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (18/11). Ia bersama dua korban lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis di RSUD dr. Soedarso.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 09.50 WIB melibatkan sepeda motor bernomor polisi KB 2789 YK yang dikendarai Henryo Chairy (36) dan sepeda motor KB 6548 MAF yang dikendarai Marsiyah (38). Anak tersebut merupakan penumpang sepeda motor yang dikendarai Marsiyah.

Kasubsi Penmas Aiptu Ade, mengatakan, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Kubu Raya telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan terkait kecelakaan tersebut. Pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan.

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“Petugas Satlantas sudah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan TKP dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan. Saat ini, peristiwa tersebut masih dalam proses penyelidikan karena kami perlu memastikan secara menyeluruh bagaimana kecelakaan itu terjadi,” ujar Ade.

Ade menjelaskan, proses pendalaman masih berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi para korban yang sedang mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Soedarso, Pontianak.

Advertisement “Kami masih mendalami fakta-fakta di lapangan dan mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait. Karena itu, kami belum dapat menyimpulkan penyebab kecelakaan sebelum seluruh proses penyelidikan selesai,” ujarnya.

Kasat Lantas juga mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara, menjaga konsentrasi, serta memperhatikan keselamatan penumpang, terutama anak-anak.