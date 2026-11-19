PONTIANAK POST – Perbedaan administrasi kependudukan dan wilayah hukum membuat sebagian warga Perumnas IV kebingungan ketika hendak melaporkan tindak pidana pencurian. Meski tinggal di kawasan Kabupaten Kubu Raya, sebagian warga masih menggunakan KTP Kota Pontianak sehingga ragu menentukan kantor polisi tempat menyampaikan laporan.

Persoalan itu disampaikan warga kepada Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia dalam dialog bersama tokoh masyarakat dan warga Desa Ampera Raya di Dans Cafe, Jalan Ampera Raya, Rabu (18/11/2026).

Advertisement Menanggapi keluhan tersebut, Rensa menegaskan bahwa perbedaan identitas kependudukan tidak menjadi alasan bagi kepolisian untuk menolak laporan masyarakat. Warga yang memiliki KTP Kota Pontianak tetap dapat melaporkan tindak pidana ke Polres Kubu Raya apabila lokasi kejadian berada di wilayah hukumnya.

"Silakan masyarakat melapor ke Polres Kubu Raya meskipun menggunakan KTP Kota Pontianak. Jika laporan disampaikan ke Polresta Pontianak, tetapi tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Kubu Raya, penanganannya akan dilimpahkan sesuai kewenangan," tegas Rensa.

Persoalan administrasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaporan tindak pidana. Ketua RW Perumnas IV Dedi Sutrisno mengungkapkan, sebagian warga masih menggunakan identitas kependudukan Kota Pontianak karena keterbatasan fasilitas pendidikan, terutama belum tersedianya SMP di kawasan tersebut.

Advertisement Kondisi itu membuat sebagian warga mempertahankan administrasi kependudukan Pontianak demi kemudahan akses pendidikan anak. Warga berharap pemerintah daerah memberi perhatian terhadap kebutuhan sekolah menengah pertama di kawasan Perumnas IV.

Menanggapi aspirasi tersebut, Rensa berkomitmen meneruskan masukan warga kepada Bupati Kubu Raya dan Dinas Pendidikan. Dia berharap kebutuhan pembangunan SMP atau penyediaan fasilitas pendidikan di kawasan itu dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.

Warga juga menyampaikan persoalan sengketa tanah yang selama ini terjadi di lingkungan mereka. Sejumlah warga mengusulkan agar persoalan pertanahan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah di tingkat desa sebelum dibawa ke kepolisian.

Rensa menyambut baik usulan tersebut sepanjang persoalan masih memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak mengabaikan ketentuan hukum. Namun, dia mengakui sengketa tanah di Kubu Raya kerap memiliki persoalan kompleks.