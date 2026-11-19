PONTIANAK POST - Sebanyak 51 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kubu Raya telah selesai dibangun dan siap beroperasi. Kesiapan tersebut dipastikan setelah pemeriksaan dan verifikasi fisik bangunan sebelum penandatanganan berita acara serah terima, Rabu (18/11/2026) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan, dari total 53 gerai yang masuk dalam proses pembangunan, sebanyak 51 gerai telah rampung dan diserahterimakan.

“Alhamdulillah, kita sudah melakukan pengecekan dan verifikasi langsung di lapangan. Secara fisik, gerai-gerai ini sudah siap untuk dioperasionalkan. Harapan kita tentu fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh KDMP sesuai program dan rencana usaha yang telah disusun,” ujarnya.

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Yusran optimistis keberadaan KDMP dapat menjadi wadah sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan. Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam memperluas pemerataan aktivitas ekonomi agar tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu, tetapi juga dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.

Ia menilai, KDMP yang turut mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memperluas perputaran uang di daerah. Aktivitas ekonomi diharapkan tumbuh lebih merata melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyedia berbagai kebutuhan.

Advertisement Yusran mengajak pelaku UMKM di Kubu Raya bergabung dan mengembangkan usaha melalui KDMP. Dengan jumlah UMKM yang diperkirakan mencapai 39 ribu dan tersebar dalam 123 KDMP, potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola bersama.

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Terkait permodalan, Yusran menyebut Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM dengan nilai sekitar Rp5,1 triliun. Menurutnya, peluang pembiayaan untuk pengembangan usaha koperasi terbuka selama didukung perencanaan bisnis yang jelas, prospek usaha yang baik, serta pengelolaan yang bertanggung jawab.

“Kalau soal permodalan, sebenarnya kita sudah punya akses. Tinggal bagaimana bisnis plan-nya, jenis usahanya apa, dan bagaimana prospeknya. Ini yang perlu kita bina dan mantapkan. Saya yakin pihak perbankan juga siap mendukung apabila perencanaan usahanya jelas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusran menegaskan bahwa pengembangan KDMP harus berpegang pada prinsip koperasi, yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

Dengan terbentuknya 123 KDMP beserta kepengurusannya di Kubu Raya, langkah selanjutnya adalah memperkuat keanggotaan, menghimpun potensi masyarakat, serta menentukan jenis usaha berdasarkan kesepakatan bersama.