PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sujiwo, berencana mengajak sejumlah pimpinan pondok pesantren di daerahnya berkunjung ke Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah (Dalwa) di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, untuk mempelajari pengelolaan pesantren modern yang mandiri.

Sujiwo mengaku terkesan dengan pengelolaan Pesantren Dalwa yang dinilainya profesional. Menurut dia, pengelolaan tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di pondok pesantren.

"Kami ingin menjemput spirit semangat dari Pesantren Dalwa ini, karena saya melihat Dalwa sebagai pondok pesantren modern yang dikelola secara luar biasa," kata Sujiwo dalam siaran resminya, Rabu (18/11).

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"Artinya, kalau pondok pesantren seperti di Dalwa ini, saya yakin dan percaya akan ada trust, kepercayaan publik, untuk mengirimkan putra-putrinya menimba ilmu agama di pondok pesantren," lanjutnya.

Ia menilai Dalwa berhasil menerapkan konsep pendidikan yang memadukan kesuksesan dunia dan akhirat. Pesantren tersebut juga dinilai memiliki sistem pengelolaan mandiri layaknya sebuah industri.

Advertisement "Saya melihat ini yang namanya sukses di dunia dan akhirat. Sudah kayak industri gitu. Dan ini sebenarnya yang memang konsep saya di Kubu Raya itu ya harus seperti ini. Rasanya berat ya, penuh perjuangan. Tetapi arahnya ya harus seperti ini, mandiri," ucapnya.

"Mandiri, terus kemudian bisa menyiapkan, membentuk generasi penerus bangsa yang mempunyai akhlak yang baik," tambahnya.

Sujiwo mengatakan Kubu Raya memiliki lebih dari 100 pondok pesantren dan menjadi kabupaten dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Kalimantan Barat. Karena itu, ia berencana mengajak sejumlah pimpinan pesantren untuk bersilaturahmi sekaligus mempelajari konsep pengelolaan Dalwa.

"Harapannya, Kubu Raya ini kan seratus lebih pondok pesantren. Merupakan kabupaten yang terbanyak pondok pesantrennya di Kalimantan Barat. Ya harapan kita, saya punya rencana nanti, beberapa pimpinan pondok pesantren akan saya ajak silaturahmi ke sini," ungkapnya.

"Supaya nanti paling tidak bisa melihat konsep di Dalwa ini. Sehingga kelak menjadi panduan, acuan, untuk mengembangkan pondok pesantrennya setelah berkunjung dari sini," katanya.