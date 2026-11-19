PONTIANAK POST – Rencana pemberangkatan 11 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia melalui jalur tidak resmi berhasil digagalkan Polres Kubu Raya, Kalimantan Barat. Mereka diduga direkrut untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sarawak tanpa dokumen penempatan yang sah.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial YS (32) yang diduga menjadi perekrut sekaligus mengatur penjemputan para calon pekerja tersebut. Pengungkapan berlangsung di Jalan Arteri Supadio, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Rabu (18/11) sekitar pukul 00.30 WIB.

Sebelas calon PMI itu diketahui berasal dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan hasil penyelidikan awal, mereka dijanjikan pekerjaan sebagai buruh panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sebuah perusahaan perkebunan di Kota Sibu, Sarawak, Malaysia.

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Kasubsi Penmas Aiptu Ade mengungkapkan, para calon pekerja tersebut diduga akan diberangkatkan menuju Malaysia melalui jalur tidak resmi di kawasan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau.

"Rencananya, mereka akan masuk ke wilayah Sarawak, Malaysia, melalui jalur tikus di sekitar perbatasan Entikong," kata Ade, Kamis (19/11).

Advertisement Pengungkapan ini bermula ketika personel kepolisian di lapangan mencurigai 11 orang yang sedang berteduh di sebuah warung di pinggir Jalan Arteri Supadio. Kecurigaan petugas meningkat saat sebuah mobil Daihatsu Sigra berwarna hitam tiba di lokasi dan para calon PMI mulai memasukkan tas serta barang bawaan ke dalam kendaraan.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan memeriksa orang-orang yang berada di tempat tersebut, termasuk barang bawaan mereka. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan indikasi adanya rencana pemberangkatan calon PMI tanpa melalui prosedur resmi.

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YS turut berada di dalam mobil saat proses penjemputan berlangsung. Ia diduga menawarkan pekerjaan kepada 11 orang tersebut dengan iming-iming memperoleh pekerjaan dan gaji yang cukup tinggi.

Polisi kemudian membawa seluruh calon PMI, YS, serta pengemudi mobil ke Mapolres Kubu Raya untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita tujuh lembar tiket pesawat Lion Air, dua lembar nota pembayaran tiket pesawat, satu unit mobil Daihatsu Sigra berwarna hitam, serta satu paspor asli atas nama Yunri Y. Benu.