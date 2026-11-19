PONTIANAK POST – Sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menewaskan seorang penumpang minibus, Kamis (19/11/2026) dini hari. Kecelakaan tersebut diduga melibatkan minibus yang terhimpit kendaraan truk boks dan menabrak bagian belakang dump truk yang sedang terparkir akibat mengalami gangguan mesin.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.20 WIB di tanjakan sebelum Pasar Bukit Rebung, Desa Jawa Tengah, arah Pontianak. Korban meninggal dunia diketahui bernama M. Yasid (53), yang merupakan penumpang minibus bernomor polisi KB 1765 ME. Sementara penumpang lainnya, Farah, mengalami luka-luka.

Kasubsi Penmas Aiptu Ade menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan terjadi ketika sebuah truk boks yang belum diketahui identitasnya melaju dari arah berlawanan.

Advertisement Minibus yang dikemudikan Agustinus Mamat tersebut sebelumnya melaju dari arah Tayan menuju Pontianak melalui Jalan Trans Kalimantan. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan itu berhadapan dengan dump truk bernomor polisi KB 9877 DN yang berhenti di badan jalan karena mengalami masalah mesin.

Kondisi jalan yang gelap dan jarak kendaraan yang sudah terlalu dekat membuat situasi tersebut sulit dihindari.

"Minibus yang dikemudikan Agustinus Mamat berada dalam posisi terhimpit antara dump truk yang terparkir dan truk boks yang datang dari arah berlawanan. Dalam situasi tersebut, minibus menabrak bagian belakang sebelah kanan dump truk hingga terjadi kecelakaan," jelas Ade.

Advertisement Benturan tersebut mengakibatkan M. Yasid meninggal dunia, sedangkan Farah mengalami luka-luka.

"Dua kendaraan yang disebut dalam peristiwa tersebut adalah dump truk KB 9877 DN dan minibus KB 1765 ME," sebutnya.