PONTIANAK POST – Warga Perumnas IV mengeluhkan kebingungan saat melaporkan tindak pidana pencurian karena memiliki KTP Kota Pontianak, sedangkan lokasi kejadian berada di wilayah hukum Kabupaten Kubu Raya. Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia menegaskan perbedaan identitas kependudukan tersebut tidak menghalangi warga untuk membuat laporan.

Persoalan itu disampaikan warga dalam dialog bersama Kapolres di Dans Cafe, Jalan Ampera Raya, Rabu (18/11). Pertemuan tersebut juga membahas sengketa tanah, keamanan lingkungan, kemacetan, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan.

Menanggapi persoalan pelaporan tindak pidana, Rensa memastikan warga tetap dapat melapor ke Polres Kubu Raya meskipun menggunakan KTP Kota Pontianak.

Advertisement Baca Juga: Polres Kubu Raya Ingatkan Pelajar Bangun Hubungan Sehat Senior-Junior untuk Cegah Perundungan

"Silakan masyarakat melapor ke Polres Kubu Raya meskipun menggunakan KTP Kota Pontianak. Jika laporan disampaikan ke Polresta Pontianak, tetapi tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Kubu Raya, penanganannya akan dilimpahkan sesuai kewenangan," tegas Rensa.

Dalam dialog tersebut, warga juga menyampaikan keluhan terkait penanganan perkara yang belum tuntas dan sengketa tanah di Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang. Warga mengusulkan agar persoalan pertanahan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah di tingkat desa sebelum dibawa ke kepolisian.

Advertisement Rensa menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan melalui pemerintah desa dapat menjadi langkah positif sepanjang persoalan masih bisa dimusyawarahkan dan tidak mengabaikan aspek hukum.

Ia mengakui sengketa pertanahan di Kubu Raya kerap memiliki persoalan kompleks. Di antaranya penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tumpang tindih dari periode kepemimpinan desa sebelumnya serta munculnya klaim kepemilikan baru ketika harga tanah meningkat.

Di bidang keamanan, warga mengusulkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah pintu masuk dan titik strategis permukiman. Usulan itu disampaikan menyusul kejadian pencurian yang meresahkan masyarakat.

Kapolres menyatakan akan meminta jajarannya mendata lokasi yang membutuhkan pemasangan CCTV. Ia juga mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan pengamanan sederhana di rumah masing-masing.

"Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan, seperti memastikan kendaraan terkunci, pintu dan jendela rumah tertutup, serta tidak meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah dijangkau," ujarnya.