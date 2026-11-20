PONTIANAK POST - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya Ekhsan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan antarumat beragama. Menurutnya, keharmonisan di tengah keberagaman bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama atau Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), melainkan tugas bersama.

Ajakan itu disampaikan Ekhsan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Peraturan Bersama Dua Menteri dan Penguatan Moderasi Beragama di Kantor Desa Kuala Dua, Kamis (19/11).

Kegiatan bertema “Menjaga Keharmonisan Antarumat Beragama Menuju Masyarakat yang Humanis dan Religius di Kabupaten Kubu Raya” tersebut menjadi ruang dialog dan koordinasi untuk memperkuat komitmen menjaga kerukunan serta mencegah potensi konflik di masyarakat.

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“Ini menjadi perhatian dan tugas kita bersama untuk mengantarkan Kuala Dua menjadi wilayah yang semakin baik, dengan menjaga dan merawat persatuan serta kesatuan. Karena itu, diperlukan sinergi antara FKUB, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Ekhsan.

Ia menegaskan, keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai, bukan alasan munculnya perpecahan. Setiap pihak perlu saling menghormati perbedaan keyakinan, menjaga komunikasi, dan bijak menyikapi persoalan yang berpotensi menimbulkan gesekan antarumat beragama.

Advertisement Ekhsan juga mengajak peserta terus bekerja sama dalam merawat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, keberagaman masyarakat Kuala Dua merupakan modal sosial yang perlu dijaga melalui semangat kebersamaan, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.