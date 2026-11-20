PONTIANAK POST - Sembilan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), nyaris diberangkatkan secara ilegal ke Sarawak, Malaysia. Polres Kubu Raya menyelamatkan mereka sebelum menyeberangi perbatasan melalui jalur tidak resmi di kawasan Entikong, Kabupaten Sanggau.

Dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut, polisi menetapkan seorang berinisial YS sebagai tersangka. Dia diduga merekrut sembilan calon PMI dengan iming-iming pekerjaan sebagai buruh panen kelapa sawit bergaji tinggi.

Advertisement Penetapan tersangka disampaikan Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia dalam konferensi pers di Mapolres Kubu Raya, Jumat (20/11/2026).

Rensa menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari peristiwa pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Arteri Supadio, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, sembilan calon PMI tersebut dijanjikan bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kota Sibu, Sarawak, Malaysia. Mereka ditawari pekerjaan memanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan iming-iming penghasilan tinggi.

Advertisement Namun, rencana pemberangkatan diduga tidak melalui prosedur resmi penempatan pekerja migran. Para calon PMI itu justru akan dibawa menuju Malaysia melalui jalur tidak resmi di kawasan perbatasan Entikong.

"Dari hasil penyelidikan, kami menemukan adanya dugaan perekrutan calon pekerja migran dengan iming-iming pekerjaan sebagai buruh panen kelapa sawit di wilayah Sarawak, Malaysia, serta tawaran gaji yang cukup tinggi. Mereka diduga akan diberangkatkan melalui jalur tidak resmi di kawasan perbatasan Entikong. Dalam penanganan perkara ini, sembilan calon PMI berhasil kami selamatkan," ujar Rensa.

YS ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perekrutan dan rencana pemberangkatan.

Atas dugaan perbuatannya, YS dijerat Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.