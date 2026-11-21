PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengeksekusi program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD 2027. Pekerjaan fisik diminta dimulai lebih awal agar seluruh proyek ditargetkan rampung pada Juli 2027.

Hal itu disampaikan Sujiwo seusai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan agenda penyampaian pendapat akhir bupati terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD, penetapan Propemperda 2027, serta penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD mengenai RAPBD 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kubu Raya, Jumat (20/11/2026).

Sujiwo mengatakan, persetujuan RAPBD 2027 menjadi peraturan daerah (perda) menjadi langkah penting untuk merealisasikan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, OPD diminta segera mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, terutama pekerjaan fisik.

Advertisement "Perda ini isinya sebagian besar adalah kue-kue pembangunan, hajat dan keinginan rakyat. Maka setelah disahkan oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD di paripurna ini, kita minta seluruh OPD terkait untuk segera mengeksekusi, terutama berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan fisik," tegasnya.

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Menurut Sujiwo, keterlambatan pelaksanaan proyek hingga akhir tahun berisiko memengaruhi kualitas pekerjaan. Apalagi, periode tersebut bertepatan dengan musim hujan dan tingginya kebutuhan peralatan, material konstruksi, serta tenaga kerja untuk berbagai proyek.

Advertisement "Kalau dilaksanakan di akhir tahun, banyak ekses negatifnya. Pertama, musim hujan, otomatis kualitas pekerjaan tidak akan sebaik kalau musim tidak hujan. Kemudian rebutan peralatan, material, seperti pasir, batu, semen, dan juga tenaga kerja," ujarnya.

Ia menyambut baik masukan sejumlah fraksi DPRD agar pekerjaan fisik diselesaikan lebih awal. Pemerintah daerah pun menargetkan seluruh pekerjaan pembangunan dapat tuntas pada Juli 2027.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Sujiwo mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan APBD 2027.

Ia menyebut sejumlah kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi, antara lain pembayaran utang kepada Bank Kalbar sebesar Rp38 miliar, pembangunan gedung DPRD dengan skema tahun jamak Rp30 miliar, serta pembebasan lahan untuk Kejaksaan Negeri, Kodim, dan Pengadilan Negeri sebesar Rp10 miliar.

Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian rencana pembangunan Masjid Agung, bonus atlet Porprov, dan sejumlah kebutuhan lainnya. Secara keseluruhan, terdapat belasan program dan kewajiban dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp110 miliar.